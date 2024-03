Tensions à l’Assemblée pour contrer les ingérences étrangères / JO, nouveau front de crise pour ATOS / HIVE, SURGE, KRANUS Health lèvent des fonds.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Débats et tensions à l’Assemblée pour contrer les ingérences étrangères

L’Assemblée nationale a discuté mardi d’un projet de loi visant à contrer les ingérences étrangères, incluant une disposition controversée sur l’extension de la surveillance algorithmique, déjà en place pour la lutte antiterroriste, à d’autres domaines pour protéger l’indépendance et les intérêts nationaux.

Le vote final est attendu pour mercredi. Ce texte, qui suscite des inquiétudes quant aux libertés fondamentales, notamment de la part de la gauche, prévoit une phase d’expérimentation de quatre ans.

Par ailleurs, il introduit une obligation pour les lobbyistes étrangers de s’inscrire sur un registre national, sous peine de sanctions pénales. Les débats ont été marqués par des tensions politiques.

L’Union européenne a publié des lignes directrices sur la sécurité des élections, ciblant les plateformes comptant plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels actifs couverts par le Digital Services Act (DSA), en prévision des élections européenne de juin. Ces directives visent à renforcer l’intégrité des élections en exigeant des mesures de sécurité accrues contre la désinformation et les manipulations électorales.

Renforcement des processus internes : Recommandation de mettre en place d’équipes internes dotées de ressources adéquates et utilisation d’analyses sur les risques spécifiques au contexte local et l’utilisation des services par les utilisateurs avant, pendant et après les élections pour améliorer les mesures d’atténuation.

: Recommandation de mettre en place d’équipes internes dotées de ressources adéquates et utilisation d’analyses sur les risques spécifiques au contexte local et l’utilisation des services par les utilisateurs avant, pendant et après les élections pour améliorer les mesures d’atténuation. Mise en œuvre de mesures d’atténuation spécifiques aux élections : ces mesures doivent être adaptées à chaque période électorale et contexte local, incluant la promotion d’informations officielles sur les processus électoraux, la mise en œuvre d’initiatives de littératie médiatique, et l’adaptation des systèmes de recommandation pour réduire la monétisation et la viralité du contenu menaçant l’intégrité des processus électoraux.

: ces mesures doivent être adaptées à chaque période électorale et contexte local, incluant la promotion d’informations officielles sur les processus électoraux, la mise en œuvre d’initiatives de littératie médiatique, et l’adaptation des systèmes de recommandation pour réduire la monétisation et la viralité du contenu menaçant l’intégrité des processus électoraux. Étiquetage clair de la publicité politique : en anticipation de la nouvelle régulation sur la transparence et le ciblage de la publicité politique, celle-ci doit clairement identifiée comme telle.

: en anticipation de la nouvelle régulation sur la transparence et le ciblage de la publicité politique, celle-ci doit clairement identifiée comme telle. Mesures spécifiques liées à l’IA générative : les plateformes dont les services pourraient être utilisés pour créer et/ou diffuser du contenu généré par l’IA sont invités à évaluer et atténuer les risques spécifiques liés à l’IA, par exemple en étiquetant clairement le contenu généré par l’IA (comme les deepfakes).

: les plateformes dont les services pourraient être utilisés pour créer et/ou diffuser du contenu généré par l’IA sont invités à évaluer et atténuer les risques spécifiques liés à l’IA, par exemple en étiquetant clairement le contenu généré par l’IA (comme les deepfakes). Coopération avec les autorités de l’UE et nationales, les experts indépendants et les organisations de la société civile : pour favoriser un échange d’informations efficace avant, pendant et après l’élection et faciliter l’utilisation de mesures d’atténuation adéquates, notamment dans les domaines de la Manipulation et de l’Interférence d’Information Étrangère (FIMI), la désinformation et la cybersécurité.

: pour favoriser un échange d’informations efficace avant, pendant et après l’élection et faciliter l’utilisation de mesures d’atténuation adéquates, notamment dans les domaines de la Manipulation et de l’Interférence d’Information Étrangère (FIMI), la désinformation et la cybersécurité. Adoption de mesures spécifiques, y compris un mécanisme de réponse aux incidents, pendant une période électorale

Évaluation de l’efficacité des mesures par des revues post-électorales : les Très Grandes Plateformes en Ligne et les Moteurs de Recherche devraient publier une version non confidentielle de tels documents de revue post-électorale, offrant l’opportunité d’un retour public sur les mesures de mitigation mises en place.

JO, nouveau front de crise pour ATOS

Face aux difficultés financières, Paul Saleh, directeur général d’Atos, est intervenu mardi 26 mars sur la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, malgré la fin des négociations avec des potentiels repreneurs.

Atos, acteur majeur de l’organisation technique de l’événement, est chargé de la gestion des accréditations, de la diffusion des résultats en temps réel et des services de cybersécurité. Le comité d’organisation des Jeux a exprimé sa confiance en Atos, partenaire du CIO depuis 2002. Communication de crise oblige, une visite du centre des opérations technologiques est prévue pour rassurer sur la préparation des infrastructures.

TIKTOK de plus en plus sous pression aux Etats Unis

Nos confrères de POLITICO révèlent que la Federal Trade Commission (FTC) mène actuellement une enquête sur TikTok et sa société mère basée à Pékin, ByteDance, concernant de présumées pratiques irrégulière en matière de confidentialité et de sécurité des données. L’enquête porte sur les allégations selon lesquelles TikTok aurait trompé ses utilisateurs en niant l’accès des individus en Chine à leurs données, et aurait également enfreint une loi sur la confidentialité des mineurs.

+ EN BREF

DRONE UP a dévoilé un écosystème de drones autonomes destiné aux livraisons du dernier kilomètre, avec Walmart, 7-Eleven et Chick-fil-A comme premiers distributeurs à tester le système. DELL a réduit son effectif de 13 000 employés au cours du dernier exercice fiscal, une diminution plus importante que celle initialement annoncée.

CYBERATTAQUES: la police a conseillé d’évacuer différents établissements scolaires Face à une vague de cyber-attaques à caractère terroriste ciblant 70 établissements dans le Sud de la France, certains lycées ont choisi de ne pas ouvrir, tandis que d’autres ont procédé à l’évacuation de leurs élèves, faisant appel aux équipes de déminage. Ces attaques, qui ont débuté dans le Nord et en Île-de-France la semaine précédente, ont pris pour cible le lycée Nelson Mandela à Marseille, entre autres, avec des messages menaçants d’explosion accompagnés parfois de vidéos violentes. Les établissements concernés ont commencé à prendre des mesures pour une réouverture sécurisée, tout en réfléchissant à renforcer la sécurité, notamment par l’introduction de bornes d’appel d’urgence et la discussion sur l’utilisation de la reconnaissance faciale. MFA bombing auprès des utilisateurs d’APPLE Certains utilisateurs d’Apple ont signalé être ciblés par une attaque de type « MFA bombing », où leurs appareils sont inondés d’alertes demandant d’approuver un changement de mot de passe ou une connexion. Cette tactique vise à submerger les utilisateurs de notifications jusqu’à ce qu’ils finissent par approuver par erreur ou par frustration une action non désirée, compromettant ainsi leur sécurité. Le jeu blockchain MUNCHABLES, qui propose aux joueurs de gagner des récompenses en prenant soin de créatures numériques, a été victime d’un piratage, entraînant une perte estimée à environ 63 millions de dollars en Ethereum (ETH).

Harcèlement: près d'un enfant sur six victime de violences en ligne Selon une récente étude de l'Organisation mondiale de la Santé, 16 % des enfants âgés de 11 à 15 ans ont été victimes de cyberharcèlement en 2022, marquant une augmentation par rapport aux 13 % enregistrés en 2018. Le directeur de l'OMS pour l'Europe, Hans Kluge, a souligné l'urgence de combattre le harcèlement et la violence dans tous les contextes. L'étude, qui s'est intéressée à 279 000 jeunes de 44 pays, a également observé que le harcèlement physique est resté stable, avec 11 % des répondants affirmant avoir été harcelés physiquement à l'école. La pandémie de Covid-19 a exacerbé les formes virtuelles de violence, les jeunes passant jusqu'à six heures par jour en ligne.

HIVE passe à 19 millions d’euros de financement.

Fondée en 2022 par David Gurlé, HIVE est une startup qui développe un cloud distribué utilisant l’espace inutilisé sur les appareils des utilisateurs pour offrir des solutions de stockage et de calcul. Cette approche transforme 70% de la capacité inutilisée des appareils en un super-ordinateur global, et se pose en alternative aux services cloud traditionnels. Hive annonce une levée de fonds de Série A de 12 millions d’euros, dirigée par SC Ventures et OneRagtime. Objectifs; renforçer ses équipes et en accélér son développement international.

Nouveau tour pour SURGE

SURGE spécialisée en biotechnologie, a levé 7,5 millions d’euros dans un second tour de financement dirigé par Eurazeo, avec la participation de Kima, Teampact, MH Innov’, et le soutien de ses investisseurs initiaux. Cette levée inclut aussi des subventions de la BPI. Les fonds serviront à ouvrir SurgeLab™, pour la découverte de biomarqueurs immunitaires, et à finaliser l’industrialisation de PreCyte®, un test prédictif des complications postopératoires.

KRANUS HEALTH, spécialisée dans le domaine des soins numériques urologiques, annonce une augmentation significative de son financement de série A, le portant à 20 millions de dollars. Cette levée de fonds a été menée par Cap Horn et Future Positive Capital. Ces nouveaux investisseurs rejoignent ainsi les investisseurs existants de Kranus Health, tels que Karista, HTGF, Swiss Health Ventures.

Ce tour de table a pour but d’accélérer le déploiement en Europe de Kranus Edera, le premier dispositif médical numérique thérapeutique de l’entreprise, conçu pour les patients souffrant de dysfonction érectile. Autres objectifs: diversifier l’offre de thérapies numériques de Kranus Health pour traiter d’autres pathologies urologiques comme l’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) chez l’homme et l’incontinence urinaire chez la femme.

FRENCHWEB.FR ouvre sa DATAROOM des entreprises tech françaises . Une base de données sur les entreprises françaises de la tech, c'est l'objectif de la DATAROOM de FRENCHWEB.FR avec aujourd'hui près de 2000 sociétés dont nous avons collecté, vérifié, structuré les informations corporates, financières, business, RH, les organigrammes, … pour être l'outil idéal afin de réaliser votre veille concurrentielle, identifier de nouveaux prospects, découvrir de potentiels partenaires, ou comparer vos pratiques salariales avec les autres acteurs du marché.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

Le marché d’assurance personnelle en ligne basé à Jakarta, QOALA, a levé 47 millions de dollars lors d’une série C, co-dirigé par PayPal Ventures et MassMutual Ventures. Cette levée porte le financement total de l’entreprise à plus de 130 millions de dollars.

VIAM, entreprise basée à New York spécialisée dans les plateformes logicielles d’automatisation pour la robotique, l’IoT, les maisons intelligentes et plus encore, a levé 45 millions de dollars lors d’une série B. Ce financement porte le total des fonds levés par la société à 87 millions de dollars.

ACQUISITIONS :

LIZEE, qui édite un logiciel en tant que service (SaaS) industriel pour l’économie circulaire, a annoncé l’acquisition de FREEPRY une retailtech spécialisée dans la gestion de reprise et de revente de produits de seconde main en magasin.

CANVA s’offre AFFINITY

Face à son concurrent ADOBE, CANVA a fait l’acquisition de la société Affinity, connu des utilisateurs Mac pour ses outils de retouche photo et autres fonctionnalités. Selon le directeur des opérations de Canva, cette acquisition s’élève à « plusieurs centaines de millions de livres ».





True Global Ventures annonce l’arrivée de Frank Desvignes en tant que Directeur Exécutif, en parallèle de la promotion de Kelly Choo également nommé Directeur Exécutif de True Global Ventures

Un nouveau club d’investissement adossé au réseau des écoles KEDGE

Initié par KEDGE Alumni, YPIK (Your Partner Is Kapital) introduit une formule d’investissement destinée aux entreprises avec un fort impact social et environnemental. Ce club, inédit, dans le paysage des écoles de commerce françaises, vise à faciliter le financement de startups prometteuses avec un modèle responsable et circulaire. En offrant la possibilité d’investir à partir de 100 EUR, YPIK entend ouvrir l’investissement à un large public. La startup Mão Boa, qui développe une plateforme RSE pour impliquer les employés dans des initiatives durables, est le premier projet financé, avec une levée réussie de 1 million d’EUR. Ce dispositif est appuyé par le réseau de 80 000 membres de KEDGE Alumni et la collaboration avec la plateforme d’investissement participatif LITA.

Trump Media & Technology Group a clôturé en hausse de 16 % à 57,99 $ par action lors de son introduction en bourse sur le Nasdaq, valorisant le réseau social à 7,9 milliards de dollars, suite à sa fusion avec DWAC.

ALIBABA a annulé l’introduction en bourse à Hong Kong de son bras logistique CAINIAO, et prévoit désormais de racheter toutes les actions détenues par les investisseurs et les employés pour 3,75 milliards de dollars.

Martin DESTAGNOL (fondateurs de FOLDERS startup acquise par BOX) est nommé Engineering Director, Core Platform de Paylocity!

Jean FERRE est promu CEO de SINEQUA dont il est le co fondateur et qu’il avait rejoint en fin d’année dernière, après avoir officié chez MICROSOFT, BCG ou encore chez QUANDELA

Egalement de retour chez GUTENBERG Technology, Stephane VILLE est nommé Head of sales and partnership, après avoir opéré chez SKEEPERS, ou encore UBERALL

Erwann GAUCHER est promu Directeur éditorial de la plateforme RADIO FRANCE

