DATA.AI dans l’escarcelle de SENSOR TOWER / SPORE BIO veut les brevets de GREENTROPISM / CATHERINE MORIN-DESAILLY et JÉRÔME DURAIN nommés à la CNIL

SENSOR TOWER, une société d’études de marché s’offre DATA.AI (ex APP ANNIE) fondée par le français Bertrand SCHMIDT. Spécialisée dans l’analyse de données d’applications, la startup a levé 157 millions de dollars depuis sa création. La société réaliserait 100 millions d’ARR. APP ANNIE qui se voulait la Suisse de la data d’application mobile avait été épinglée par la SEC en 2021 pour des pratiques trompeuses dans la collecte de donnée et avait été amené à payer 10 millions de dollars d’amendes et de modifier sa gouvernance. Si aucune information financière n’a été communiqué sur l’offre d’achat, l’une des conditions serait de réduire les effectifs, seuls 400 collaborateurs sur les 650 de l’entreprise rejoindront les bancs de SENSOR TOWER. L’acquéreur qui est plus petit que DATA.AI aurait obtenu un financement confidentiel de la part de fonds d’investissement pour opérer ce build up.

L’application du DMA (Digital Markets Act) en Europe produit déjà ses premiers effets dans le monde Apple pour les smartphones et tablettes. Avec la version iOS 17.4 (et les versions à venir du système d’exploitation), les utilisateurs ont désormais la possibilité de choisir un navigateur par défaut autre que Safari. Cette ouverture à la concurrence a permis au navigateur Brave de compter 7500 installations par jour dans l’Union européenne (avec un pic à 11 000 le 9 mars).

Le navigateur Opera pour iOS enregistre quant à lui une croissance de +164 % de son nombre d’utilisateurs quotidiens actifs en Europe et de 402 % en France (soit 5 fois plus d’utilisateurs), ceci dès la date d’entrée en vigueur du DMA. Mozilla indique une croissance de plus de 50 % du nombre de nouveaux utilisateurs de Firefox en Allemagne et de près de 30 % en France depuis la mise en œuvre du DMA. Contacté par Frenchweb, Mozilla n’a pas souhaité délivrer plus d’information.

Alors que le Sénat américain envisage le vote d’un projet de loi visant à interdire TIKTOK, une étude de Retail Daily affirme que près de 60 % des utilisateurs de TikTok se tourneraient vers les Reels d’Instagram, en cas d’interdiction. Cette potentielle redistribution d’audience profiterait grandement à Instagram et YouTube, qui pourraient respectivement capter entre 22 % et 27 % des 6,61 milliards de dollars de revenus publicitaires US prévus pour TikTok et jusqu’à 1,54 milliard de dollars pour YouTube.

En parallèle, l’industrie s’adapte à l’idée d’une vente forcée de TikTok par ByteDance, malgré l’opposition chinoise. Des figures du business telles que l’ex-CEO d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, et l’ancien secrétaire au Trésor des États-Unis, Steven Mnuchin, ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition de l’application. En dépit de l’incertitude quant à cette interdiction, les implications pour les marques de e-commerce restent modérées, étant donné la pluralité des plateformes existantes pour toucher le public cible.

A noter que TikTok voit sa croissance d’utilisateurs aux États-Unis stagner. Bien qu’on compte un nombre de nouveaux inscrits sur TikTok, le taux de désabonnement augmente, stabilisant le nombre total d’utilisateurs américains. De plus, l’audience mensuelle moyenne des 18-24 ans a chuté de près de 9 % entre 2022 et 2023, certains jeunes adultes choisissant de quitter l’application.

Lors de l’édition 2024 du festival SXSW (Austin, Texas), l’IA a, sans surprise, dominé les conversations, révélant une prise de conscience croissante des risques associés à son déploiement hâtif. Les innovateurs, maintenant conscients des dangers, cherchent à sécuriser les IA face aux erreurs et biais et aux cybermenaces. Cette année, l’événement a également souligné l’importance croissante de la décentralisation et du Web3 comme garants de la sécurité dans le domaine de l’IA. Hugh Forrest, co-président de SXSW, a souligné les croisements de la musique, de la production filmique et de la Tech comme moteur d’idées novatrices.

Parallèlement, l’attention se porte sur les solutions Web3 pour combattre les contenus fake, illustrée par l’utilisation de la vérification d’identité basée sur la blockchain pour démasquer les faux contenus. Les startups, au cœur de l’innovation à SXSW, ont vu Atomo Health se distinguer dans le domaine de la santé grâce à l’IA. L’entreprise propose du machine learning et des analyses poussées pour cibler les personnes et groupes les plus touchés par des besoins médicaux non satisfaits pour certaines maladies. Enfin, la question de la représentativité des femmes dans la Tech reste préoccupante, malgré quelques initiatives pour promouvoir l’égalité. Ce panorama de SXSW 2024 révèle une industrie de l’IA à la croisée des chemins, entre enthousiasme technologique et prise de conscience éthique.

Pour la communication et le marketing digital, les plateformes majeures comme Instagram, Youtube et TikTok ont été notoirement absentes des échanges à SXSW, soulignant un sentiment d’incertitude parmi les professionnels de ces secteurs. Les seuls médias à marquer leur présence étaient CNN et la BBC, reflétant une communauté marketing en proie au doute, rappelant la crise du milieu des années 2010 face à l’émergence des médias sociaux. Cette édition a mis en évidence l’urgence pour les marques de s’adapter à un paysage en rapide évolution, où les méthodes traditionnelles de storytelling et de marketing de contenu perdent du terrain au profit de nouvelles approches centrées sur l’éducation et le divertissement, et une collaboration accrue avec les créateurs de contenu.

Les constructeurs automobiles chinois innovent en intégrant des DRONES caméra dans leurs véhicules électriques, visant principalement les créateurs de contenu désireux de filmer leurs déplacements. Le SUV hybride Yangwang U8 de BYD, à 150 000 $, embarque un drone DJI dans un espace dédié sur le toit, tandis que Lynk & Co, propriété de Geely, permet à son SUV compact 06 EM-P de 24 000 $ de contrôler un drone lancé depuis le capot. Dongfeng propose dans son SUV M-Hero 917, pour un supplément de 14 000 $ sur un prix de base de 98 000 $, un drone commercial S400 de GDU Tech, doté de la détection de mouvement et de la reconnaissance faciale.

Ces innovations, bien que centrées sur la création de contenu, ouvrent des perspectives pour des applications plus larges, comme la surveillance du trafic. Les autorités de l’aviation civile prendront cependant leur temps pour autoriser de telles utilisations. Ces initiatives montrent la volonté des constructeurs chinois de se démarquer dans un marché compétitif, même si l’avenir de l’usage de ces technologies reste à définir.

Vers une régulation accrue des influenceurs en Europe

La présidence belge du Conseil de l’UE milite pour une responsabilisation renforcée des INFLUENCEURS concernant les contenus partagés en ligne, selon un document de travail. Celui-ci souligne la nécessité pour les créateurs de contenu en ligne d’adopter un comportement responsable face à leur audience, notamment en évitant la diffusion de contenus tels que les fausses informations, les discours haineux ou le cyberharcèlement. La définition adoptée par le Conseil englobe les influenceurs en tant que créateurs de contenu impactant l’opinion publique par une relation basée sur l’authenticité avec leur public.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de discussions en cours au sein de l’UE et de certains États membres, visant à encadrer l’activité des influenceurs et à renforcer leur responsabilité. La proposition appelle également à une coordination entre la Commission et les États membres pour promouvoir un comportement responsable des influenceurs.

Stratégie européenne pour l’autonomie des matières premières

L’Union Européenne a franchi une étape décisive ce lundi avec l’approbation finale de la stratégie pour sécuriser l’approvisionnement en MATIÈRES PREMIÈRES critiques, essentielles pour la transition écologique, les industries numériques et le secteur de la défense. Actuellement dépendante à hauteur de 93 % et 86 % respectivement pour son approvisionnement en magnésium et en terres rares de la Chine, l’Europe cherche à réduire cette dépendance.

Le nouvel Acte sur les Matières Premières Critiques (CRMA) identifie 17 éléments stratégiques et élargit la liste à 34 matières critiques, incluant le lithium, le gallium et le germanium (utilisés pour les batteries et les puces). Il est visé à ce que, d’ici 2030, l’UE augmente sa production locale, traite davantage de ces éléments au sein de l’Union et recycle 25 % de sa consommation annuelle. Les projets d’extraction et de recyclage bénéficieront de processus d’autorisation accélérés. Cette législation s’inscrit dans le cadre du Green Deal Industriel européen, renforçant les partenariats stratégiques, notamment avec le Canada et via l’ouverture d’un bureau dans la capitale du Groenland, Nuuk.

SPORE BIO a fait une offre de 50 000 euros pour l’acquisition des brevets et du materiel de laboratoire de GREENTROPISM une biotech créée en 2014, qui vient de déposer le bilan. Si l’offre de SPORE BIO ne comprend pas de reprise du personnel, certains Data scientist pourraient se voir recruter à l’issue de la décision. La startup avait levé 1,6 millions d’euros auprès d’A PLUS FINANCE, HEPTAGON CAPITAL, et ALIVE IDEAS.

STABILITY AI lance Stable Video 3D, un outil d’intelligence artificielle générative basé sur son modèle Stable Video Diffusion, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos 3D à partir d’un texte ou d’une image.

En partenariat avec OpenAI, Anthropic et Meta, le département de la Sécurité intérieure des États-Unis déploie des programmes pilotes pour tester la technologie IA afin de lutter contre les crimes liés au trafic de drogue et à la traite des êtres humains.