[Seed] Fincome lève 1 million d’euros auprès du starter program d’ACCEL

Pour les dirigeants d’entreprise, un bon nombre d’actions s’avèrent chronophages. C’est dans ce contexte que la startup Fincome a vu le jour, il y a quelques semaines. Afin de déployer son outil de gestion analytique dédié aux entrepreneurs, Fincome lève 1 million d’euros auprès d’Accel (Starter Program) et de business angels de la Tech française.

Fondée par Martin Courau, Vincent Gouedard et Lucas Gonzalez Leclercq, la startup s’emploie à fournir aux CEO et directeurs financiers un dashboard automatisé regroupant une vingtaine de KPIs et connecté aux différents outils de facturation et aux données bancaires. « Notre plateforme de pilotage analytique est à destination des entreprises SaaS. Elle leur permet d’avoir une vision à 360 degrés de la performance de leur entreprise », explique Vincent Gouedard. Incubée chez WILCO, au sein du Réseau Entreprendre, au Village by Crédit Agricole et au Swave, la startup a déjà convaincu plus d’une quinzaine de clients.

Fincome ambitionne désormais de recruter une dizaine de profils d’ici juin 2023, « dans tous les domaines », précise Vincent Gouedard. « La prochaine étape va être de faire évoluer notre produit pour répondre aux besoins de nos utilisateurs ».

Retrouvez l’interview complète de Vincent Gouedard, co-fondateur Fincome :