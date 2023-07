SWILE creuse ses pertes / le GOUVERNEMENT consulte en vue de restreindre SNAPMAP / AMAZON ne veut pas être une très grande plateforme.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Du coté de chez SWILE , les pertes ont presque doublé en 2022 atteignant les 72 millions d’euros contre 40 millions en 2021. Coté chiffre d’affaires l’activité de BIMPLI a enregistré 101 millions d’euros et celle de SWILE 37 millions, portant à 138 millions d’euros le chiffre d’affaire du nouvel ensemble, qui revêt désormais la marque SWILE. La participation de 22% du groupe BPCE en l’échange des actifs de BIMPLI est désormais pleinement effective. A défaut de lever de nouveaux fonds, la startup s’engage donc sur le chemin de la rentabilité et vise un EBITDA de 30 millions d’euros dès 2024. Si SWILE a bénéficié d’un effet de surprise lors de son lancement, les acteurs historiques sont désormais en ordre de marche pour défendre leurs positions, à commencer par EDENRED et ses 60 millions d’utilisateurs (SWILE en comptabilise 5,5 millions)



Le GOUVERNEMENT souhaiterait restreindre différentes fonctionnalités de réseaux sociaux à titre exceptionnel comme les snap map ou encore les tendances sur TWITTER ou TIKTOK. Une réunion de travail réunissant des parlementaires, ainsi que des représentants des ministères de l’intérieur, la justice et de l’économie devrait avoir lieu ce mercredi.



AMAZON conteste être une très grande plateforme devant les tribunaux de l’union européenne, et s’estime injustement ciblée. ZALENDO a déjà fait de même. Ces recours ne sont pas suspensif de la décision qui doit être mise en oeuvre au 25 août prochain.



Le Figaro, Les Échos, Le Parisien, Le Monde, Télérama, Courrier international, Le Huffington Post, Malesherbes Publications et L’Obs assignent TWITTER en justice faute d’avoir engagé la moindre négociation quant aux droits voisins dont ils réclament le paiement.



HUAWEI s’apprète à revenir sur le marché américain des smartphones 5G d’ici la fin de 2023 en utilisant ses propres outils de conception de puces.



La gestion des contrats peut s’avérer fastidieuse et chronophage pour les entreprises. La création, la rédaction et la signature de documents peuvent prendre beaucoup de temps et entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises. C’est pourquoi la société suédoise Oneflow a mis en place une solution d’automatisation des processus contractuels, qui a déjà séduit plus de 2 900 clients dans plus de 50 pays.

73 STRINGS , fournisseur de solutions d’évaluation et de suivi de portefeuille pour les fonds d’investissement, fondée par le francais YANN MAGNAN, annonce avoir conclu un tour de financement de série A. Cet investissement a été mené par Blackstone Innovations Investments et Fidelity International Strategic Ventures (« FISV »), avec la participation de Broadhaven Ventures. Le montant n’a pas été communiqué à notre plus grande surprise.

PROLIFIC , une startup anglaise, qui effectue des tests de stress sur les modèles d’intelligence artificielle en s’appuyant sur un réseau de 120 000 participants, annonce un tour de table de 25 millions de livres sterling co-dirigé par Partech et Oxford Science Enterprises.

COLLECTIVE une startup de gestion financière destiné aux travailleurs indépendants qui propose des outils de comptabilité, de paie et de fiscalité, a levé 50 millions de dollars, portant son financement total à 82 millions de dollars.



Le fonds d’investissement singapourien Temasek n’investira plus dans des sociétés de crypto-monnaies en raison de l’incertitude réglementaire. TEMASEK a déprécié son investissement de 275 millions de dollars dans FTX à zéro en novembre 2022.

Les livraisons mondiales d’ordinateurs ont chuté de 13,4 % par rapport à la même période l’an dernier, pour atteindre 61,6 millions d’unités au deuxième trimestre 2023, marquant ainsi le sixième trimestre consécutif de baisse. Parmi les cinq principaux fabricants, seul Apple a enregistré une croissance, avec une hausse de 10,3 % et a livré 5,3 millions d’unités.



Julien Hodara (LIBON) Notre confrère François SOREL (BFM BUSINESS)



Impact France (Paris, août 2023) DMEXco (Cologne, 20/21 septembre 2023) Bits and Pretzels (Cologne, 24/26 septembre 2023) Hub Forum (Paris, 10/11 octobre 2023) Saastock (Dublin, 16/19 octobre 2023)



