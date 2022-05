[Seed] La PropTech Buildrz réalise une première levée de fonds de 3,8 millions d’euros

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Face aux défis démographiques et environnementaux des villes, la startup française Buildrz réalise une première levée de fonds de 3,8 millions d’euros auprès de NCI Waterstart et Swen Capital Partners, NOVX et CEN Innovation. L’entreprise ambitionne de s’étendre prochainement au Royaume-Uni.

Lancé en 2016 par Manuel Verrier, Maud-Anaïs Claudot, Emmanuelle Carlier de Bussy et Maksym Nikolayev, Buildrz déploie une application Saas qui permet aux promoteurs immobiliers de construire des immeubles neufs et écologiques. Concrètement, les promoteurs peuvent détecter les meilleurs terrains constructibles via la plateforme et modéliser en 3D leur projet, tout en préservant l’environnement.

« Nous avons tous de fortes attentes sur la qualité et la performance environnementale de nos futurs logements. Mais les promoteurs immobiliers font face à une explosion des normes et de la complexité », explique Manuel Verrier, CEO de Buildrz. « Pour les aider à relever ce challenge, il leur faut des outils à la hauteur des enjeux, car seules les meilleures opérations aboutissent ».

« Rupture technologique »

La technologie de Buildrz, basée sur l’OpenData et l’intelligence artificielle, permet de modéliser un immeuble en 3D en 15 minutes et inclut jusqu’à 10 scénarios de construction différents, un budget prévisionnel, l’impact environnemental ou encore l’ensoleillement en fonction des saisons. Son offre s’adresse désormais également aux architectes.

« C’est une vraie rupture technologique, la démo produit est bluffante ! Les métiers adressés, comme la promotion immobilière, sont restés dans l’ensemble très traditionnels, et des outils comme celui-ci permettent à ces professions sous contrainte croissante, de gagner très simplement en productivité et en fiabilité », conclut Yves Guiol, Directeur Associé Venture chez NCI.