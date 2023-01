[Seed] Origami Marketplace lève 2,3 millions d’euros auprès de The Moon Venture

Origami Marketplace, une startup autofinancée depuis son lancement en 2015, réalise une première levée de fonds de 2,3 millions d’euros auprès de plus de 40 investisseurs via The Moon Venture. Parmi eux, on peut citer la BPI, le CIC et des entrepreneurs comme Dior Decupper, ancienne CEO de la SEITA et CEO de Meatless Farm ou encore Éric Lamort de Gail, ancien directeur marketing de Colgate Palmolive.

Lancé par Julien Bruitte, Alexandre Duquenoy et Vincent Pichon, Origami déploie une solution SaaS permettant aux entreprises de développer leur marketplace sur des produits de seconde main. « Nous proposons une solution clé en main à destination des entreprises qui souhaitent développer une marketplace et se lancer dans l’économie circulaire », explique le CEO Julien Bruitte. « Notre proposition de valeur va être sur l’hyper-configuration de la plateforme. Le client va pouvoir configurer la gestion des commandes, le front-office, etc. »

Origami Marketplace revendique à ce jour plus de 25 clients en France et à l’International via sa solution en marque blanche. La startup ambitionne d’atteindre 200% de croissance en 2023 et de doubler sa masse salariale avec plus de 20 recrutements dans l’année.

