LYDIA rémunère les comptes de ses clients, X ses créateurs, INSTAGRAM fait travailler son IA sur vos photo… Les actus tech qu’il ne faut pas manquer ce matin.

↗ LYDIA vient de verser les premiers intérêts à ses utilisateurs détenant un compte chez eux, jusqu’à 2% d’intérêts bruts annuel. Ainsi les primes du mois d’août se sont étalées de 10 centimes à plus de 150 euros, annonce Cyril CHICHE le co fondateur de LYDIA. Une manière de rendre du pouvoir d’achat à un moment où les français en manquent, et un signal fort aux banques traditionnelles qui ne rémunèrent pas, pour la grande majorité d’entre elles, les comptes courants et ce malgré la legislation française qui les y autorise depuis mars 2005…

↘ Nick CLEGG le Président Global Affairs de META indique que la société a utilisé des publications publiques de Facebook et Instagram pour entraîner son nouvel assistant IA et a pris des mesures pour filtrer les détails privés des ensembles de données d’entraînement.

↘ Avant l’interdiction de l’ecommerce sur les réseaux sociaux en Indonésie, TIKTOK Shop était en passe de gérer plus de 6 milliards de dollars de transactions dans le pays et plus de 17 milliards de dollars en Asie du Sud-Est en 2023. ↘ JASPER qui propose un outil de rédaction IA pour les marketeurs, voit ses prévisions de revenus annuels récurrents (ARR) de 140 millions de dollars pour 2023 amputés de plus de 30%. Sa valorisation chute à 1,5 milliard de dollars. ↘ Chiffres contradictoires entre BE REAL qui annonce plus de 25 millions d’utilisateurs actifs quotidiens dans le monde, en hausse par rapport aux 20 millions en octobre 2022 et Similarweb qui évalue une baisse des utilisateurs actifs mensuels de BeReal, n’en comptabilisant que 16,06 millions en août 2023. Rien qu’en France INSTAGRAM compte 26 millions d’utilisateurs actifs mensuels en 2023 et 2 milliards d’utilisateurs mensuels dans le monde. ↗ La PDG de X (TWITTER), Linda Yaccarino indique que la société a versé près de 20 millions de dollars aux créateurs. Elon Musk avait indiqué en juillet 2023 que les premiers paiements s’élevaient à 5 millions de dollars.

ENFLAME, un fabricant de puces AI basé à Shanghai, a levé environ 273,7 millions de dollars lors d’un tour de financement de série D. Parmi les investisseurs figurent les fonds de Shanghai International Group, un opérateur de capitaux d’État, ainsi que Tencent, Meitu et d’autres.

TRANSFR, une startup basée à New York spécialisée dans la vente d’outils VR pour la formation et le développement de carrière, a levé 40 millions de dollars lors d’un tour de financement de série C dirigé par ABS Capital. Avec cette nouvelle levée, le financement total de l’entreprise s’élève à 90 millions de dollars.

ALPHASENSE, une startup basée à New York spécialisée dans l’intelligence de marché, a levé 150 millions de dollars lors d’un tour de financement de série E, valorisant l’entreprise à 2,5 milliards de dollars. Ce tour a été dirigé par Bond. Cela survient après que la startup a levé 100 millions de dollars en avril 2023 à une valorisation de 1,8 milliard de dollars.

La startup spécialisée en cybersécurité NEXUSFLOW a levé 10,6 millions de dollars dans une opération menée par Point72 Ventures LP. Fondée par les experts en IA Jiantao Jiao, Kurt Keutzer et Jian Zhang, Nexusflow se concentre sur l’utilisation de l’intelligence artificielle générative pour renforcer les produits de sécurité. Fusion Fund LLC et d’autres investisseurs ont également contribué au financement.

Claire Lhériteau-Calmé quitte DOCTOLIB pour rejoindre INCYTE en tant que Director, Public Affairs & Communications d’INCYTE



Le Trophée Start-up Numérique 2023, orchestré par IMT Starter – l’incubateur conjoint des institutions Télécom SudParis, Institut Mines Télécom Business School et ENSIIE – est en quête des 20 talents numériques prometteurs prêts à modeler un avenir meilleur, à révolutionner la santé, et à refaçonner le monde professionnel. Vous pouvez postuler pour cette édition jusqu’au 16 octobre.

