[SEED] RESOLVE STROKE fait rentrer l’imagerie médicale dans l’échographie 3D haute résolution.

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Nous vous donnons aujourd’hui rendez vous avec la startup parisienne Resolve Stroke, qui se profile comme un acteur prometteur dans le domaine de l’imagerie médicale ultrasonore numérique 3D haute résolution, et vient annoncer une levée de fonds de 2,2 millions d’euros.

La startup espère, grâce à cette manne financière, propulser le développement de sa solution numérique ultrasonore à haute résolution. Cette technologie innovante pourrait révolutionner la prise en charge des AVC, une affection qui touche plus de 17 millions de personnes chaque année.

La naissance d’une technologie révolutionnaire

Issue de plus de 10 ans de recherche, en grande partie française, cette technique innovante repose sur le concept d’ »ultrasound localization microscopy ». Olivier Couture, CSO et cofondateur de Resolve Stroke, a réussi, entre 2010 et 2015, à adapter un prix Nobel de Chimie dans le domaine ultrasonore. Grâce à cette technologie, il est désormais possible de générer des images 3D à résolution micrométrique du flux sanguin des vaisseaux du cerveau. Vincent Hingot, CTO et également cofondateur, vulgarise le concept : « Le principe de base consiste à détecter des millions de microbulles individuelles, à les suivre dans la circulation sanguine pour ensuite analyser leur trajectoire ».

De l’hôpital à l’ambulance : une prise en charge révolutionnée

Le financement récolté par Resolve Stroke auprès de partenaires tels qu’OVNI Capital, Quantonation, BPIfrance, Kima Ventures, permettra non seulement de renforcer l’équipe, mais aussi de démarrer les essais cliniques. Ces derniers auront pour but de collecter des données initiales chez des patients victimes d’AVC.

Avec sa solution portable, l’entreprise souhaite éliminer les transferts inutiles et risqués de patients. En effet, l’imagerie à haute résolution pourrait permettre d’identifier les caillots sanguins rapidement, une étape cruciale puisque chaque minute compte lorsqu’il s’agit de répondre à un AVC. Comme le souligne Aritz Zamacola, PDG et co-fondateur : « Notre solution pourra être déployée dans des environnements divers, des ambulances aux salles d’opération. »

Au-delà de l’AVC : Un futur prometteur

La polyvalence de cette technologie ouvre également la porte à des applications dans d’autres spécialités médicales, telles que la cardiologie ou la néphrologie. Pour Olivier Couture, « Dans tous les organes, les fonctions sont étroitement liées à la microcirculation », suggérant ainsi un vaste champ d’applications pour cette technologie.

Pour en parler plus en détail, nous avons reçu Aritz Zamacola, le CEO de la startup RESOLVE STROKE

Listen to « RESOLVE STROKE fait rentrer l'imagerie médicale dans l'échographie 3D haute résolution. » on Spreaker.