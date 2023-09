[Série A] STANE lève 10 millions d’euros pour faire évoluer la médecine de ville

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Les déserts médicaux concernent aujourd’hui une commune sur trois. On estime qu’entre 9 et 12% de la population française vit aujourd’hui dans un désert médical, soit entre 6 et 8 millions de personnes. C’est dans ce contexte que le réseau médical Stane lève 10 millions d’euros en série A auprès du Fonds Souverain Auvergne- Rhône-Alpes et du fonds Mutuelles Impact gérés par Siparex.

Accessible à tous les professionnels de santé, Stane a pour objectif de concrétiser sa vision centrée sur la collaboration et la démocratisation de l’accès à l’innovation médicale. Depuis son lancement en 2019 par Mehdi Djelamani et Tiphanie Perre, deux professionnels de secteur de la santé, Stane a accompagné la création de plus de 115 structures de soins à travers la France, dont 70% en zones prioritaires.

« Notre réseau ne cesse de grandir, l’exercice coordonné a fait ses preuves et trouvé l’adhésion des jeunes professionnels de santé », se réjouit Tiphanie Perre, directrice générale de Stane. « Il faut désormais aller plus loin, leur permettre une meilleure qualité de vie professionnelle et participer à des projets stimulants ». Pour aider ces professionnels, l’entreprise a monté une équipe d’experts santé, juridique, administrative, financière, communication et architecture.

Une application à l’été 2024

Pour soutenir ces avancées, l’entreprise lyonnaise déploiera la Stane App à l’été 2024. Cette plateforme a pour objectif d’offrir aux professionnels de santé un soutien logistique, un accès simplifié aux données médicales, à la recherche clinique en ville, ainsi qu’à des outils de gestion et de coordination sur-mesure.

Ce tour de table s’accompagne d’un programme de recrutement de 70 nouveaux collaborateurs, visant à développer les pôles d’expertise de Stane, notamment dans la direction médicale, le pôle Tech, data, immobilier, market access, règlementaire et qualité.

Information Détails Nom de la société STANE Objectif Aider les professionnels de santé dans le développement de structures de soins Fondation Lyon Date de création 2019 Levée de fonds 10 millions d’euros Investisseurs principaux Fonds Souverain Auvergne- Rhône-Alpes et du fonds Mutuelles Impact gérés par Siparex. Fondateur Mehdi Djelamani et Tiphanie Perre Domaines d’application Santé Objectif du financement Lancement de la Stane App à l’été 2024