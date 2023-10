NETFLIX ADS / GREATER FOOL THEORY / Ne jamais cultiver son potager dans le jardin des autres.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

🎂 Bon anniversaire à Stéphane Hauser

BREAKING NEWS:

Greater fool theory Vinod Khosla, un des premiers soutiens d’OpenAI, lance un avertissement! La frĂ©nĂ©sie de nombreux investisseurs autour de l’intelligence artificielle rĂ©pond Ă la stratĂ©gie du Greater Fool Theory. Pour sa part, il indique ĂŞtre très actif, dans une interview donnĂ©e au Financial Times, mais très sĂ©lectif et surtout qu’il resterait en dehors des tours de financement lorsque les attentes risqueraient de dĂ©passer la valeur sous-jacente de l’entreprise. MISTRAL.AI est notamment citĂ© comme exemple pour son tour de table de 105 millions d’euros alors que la startup n’avait qu’un mois d’existence… Hiroshima AI Les dirigeants des Ă©conomies du Groupe des Sept (G7), composĂ© du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’Union europĂ©enne, ont lancĂ© le processus en mai lors d’un forum ministĂ©riel appelĂ© le « processus Hiroshima AI ». Derrière un code de bonne conduite en onze points qui « vise Ă promouvoir une IA sĂ»re, sĂ©curisĂ©e et digne de confiance dans le monde entier et fournira des orientations volontaires pour les actions des organisations dĂ©veloppant les systèmes d’IA les plus avancĂ©s, y compris les modèles de base les plus avancĂ©s et les systèmes d’IA gĂ©nĂ©rative » se cachent des initiatives unilatĂ©rales divergentes de nombreux pays. Ainsi Joe Biden devrait promulguer ce jour un dĂ©cret exĂ©cutif sur l’IA (cf notre good morning de la semaine dernière. Le Premier Ministre britannique, Rishi Sunak vient de tirer Ă©galement la nappe Ă lui avant mĂŞme d’entendre les recommandations de ses pairs lors du AI Safety Summit, qu’il avait justement organisĂ© pour cela. Enfin l’Europe a dĂ©jĂ lĂ©gifĂ©rĂ© cet Ă©tĂ© avec l’IA Act europĂ©en très critiquĂ© par Washington. Les Ă©changes lors de cette confĂ©rence risquent d’être enflammĂ©s, tout du moins en coulisse. Avis de tempĂŞte pour INDEXIA GROUP

Les nuages s’accumulent au-dessus de la tête d’Indexia Group (ex-SFAM) société française de courtage en assurance affinitaire et de vente de smartphones et de services numériques (plus connue sous ses déclinaisons de sites Hubside et Hubside Stores). Le groupe vient de céder 10,89 % dans le capital de FNAC-Darty au profit d’ICG. Quelques jours auparavant, Bpifrance a annoncé son retrait du capital d’Indexia Group ; la banque publique en était actionnaire depuis 5 ans. Fin avril, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avait interdit l’autorisation octroyée à la société SFAM, spécialisée dans la téléphonie, de distribuer tout contrat d’assurance. Un procès en correctionnel à Paris à l’encontre du dirigeant d’Indexia et de 7 personnes morales pour accusations de « pratiques commerciales trompeuses et obstacle à un contrôle » est prévu en mai 2024.

Coupure pub. Chez NETFLIX, ca ne badine pas, Jeremi GORMAN, embauchĂ©e l’an dernier pour lancer la commercialisation des espaces publicitaires de NETFLIX vient de prendre la porte. L’ex patronne du business de SNAP, de la pub chez AMAZON et Yahoo! avait pourtant le pedigree idĂ©al forte de ses 15 ans d’expĂ©rience dans la publicitĂ©. En 2 ans l’offre NETFLIX qui intègre des Ă©crans publicitaires ne compte que 5 millions d’utilisateurs actifs mensuel (juillet 2023) un score qui ne facilite pas la commercialisation d’espaces publicitaires. Elle est remplacĂ©e par une des cadres clĂ© de l’entreprise, Amy REINHARD, Ă©galement très expĂ©rimentĂ©e mais dans la production de contenus et la gestion de licence. Rendez vous dans un an pour faire le relevĂ© des compteurs. Ne jamais cultiver son potager dans le jardin des autres. Rien ne va plus pour les Ă©diteurs de presse en ce qui concerne la gĂ©nĂ©ration d’audience provenant des plateformes. Après la forte diminution de trafic venant de X (TWITTER), FACEBOOK, les aggrĂ©gateurs d’informations Ă l’instar de FLIPBOARD ne seraient plus des relais efficaces, eux mĂŞme arrivant Ă un pic d’utilisateurs, dont la consommation d’informations a considĂ©rablement changĂ© ces dernières annĂ©es. Une situation qui impose au medias de reconsidĂ©rer les accords de syndications de contenus avec ces mĂŞmes plateformes. Pas sur qu’ils aient une oreille attentive. Alors que X (ex-Twitter) compte officiellement 500 millions d’utilisateurs actifs (selon la plateforme), chiffrage relativisĂ© par Similarweb qui note – 19% en un an de trafic aux Etats-Unis et – 13% en France, le marchĂ© des agrĂ©gateurs d’actualitĂ© souffre Ă©galement et n’est plus un refuge significatif et stratĂ©gique d’apport d’audience pour les mĂ©dias. En effet, les donnĂ©es de Chartbeat montrent que le trafic des agrĂ©gateurs d’actualitĂ©s en pourcentage (hors recherche et rĂ©seaux sociaux) a diminuĂ©, de 58 % en 2021 et 52 % en 2022. On s’attend pour cette annĂ©e Ă une tendance de nouveau baissière. Apple News demeure leader de l’Ă©cosystème avec 120 millions d’utilisateurs actifs (MAU) devant le challenger Google News qui enregistre 100 millions de MAU, loin devant Flipboard et ses 30 millions de MAU. SmartNews l’agrĂ©gateur nippon de nouvelles et Samsung News sont Ă Ă©galitĂ© avec 25 millions de MAU. Quant Ă Artifact, l’application lancĂ©e en fĂ©vrier par les ex-fondateurs d’Instagram (Kevin Systrom et Mike Krieger) peine Ă sĂ©duire avec un total de 400 000 tĂ©lĂ©chargements. En embuscade, l’intelligence artificielle gĂ©nĂ©rative pourrait changer la donne, si citation des sources. Exemple en devenir avec l’agrĂ©gateur historique de flux RSS Feedly qui, depuis 2020, sĂ©lectionne des sources et construit des articles en Ă©vitant la rĂ©pĂ©tition des infos. En 2024, le moteur de Google pourrait siffler la fin de la rĂ©crĂ© de la concurrence avec l’arrivĂ©e prĂ©vue de SGE (Search Generative Experience) actuellement en test aux États-Unis, en Inde et au Japon, avec un volet de rĂ©ponse en langage naturel qui apparait au-dessus des rĂ©sultats classiques du moteur de recherche. Elon Musk annonce que les publications amendĂ©es par les Notes de la CommunautĂ© seront « inĂ©ligibles pour le partage des revenus ». Objectif de X, inciter Ă la prĂ©cision plutĂ´t qu’au sensationnalisme Coup de stress pour les salariĂ©s de TIKTOK TikTok aurait rĂ©cemment demandĂ© Ă ses responsables d’attribuer des notes de performance plus basses Ă leurs employĂ©s, ce qui suscite des inquiĂ©tudes quant Ă d’Ă©ventuels licenciements Ă venir. Selon le Wall Street journal, TIKTOK justifie cette dĂ©cision en affirmant qu’elle vise Ă assurer une rĂ©partition Ă©quitable des Ă©valuations de performance au sein de son effectif mondial de plus de 130 000 employĂ©s. Cette situation rappelle ce qui s’est passĂ© prĂ©cĂ©demment chez Meta, oĂą de mauvaises Ă©valuations de performance ont prĂ©cĂ©dĂ© l’annonce de licenciements touchant 10 000 employĂ©s. Ce changement notable des Ă©valuations suscite des prĂ©occupations parmi les employĂ©s de TikTok, qui craignent que cela puisse entraĂ®ner des licenciements ou des rĂ©ductions de salaire. A SF, une entreprise en chasse l’autre OPEN AI s’apprĂŞte Ă s’installer dans 2 des 4 immeubles occupĂ©s par UBER, qui a rĂ©duit la voilure de ses bureaux dans SOMA. De son cotĂ© ANTHROPIC s’installerait dans les anciens bureaux de SLACK. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE,  PLEO

La gestion des notes de frais est un défi de longue date pour les entreprises. Afin d’y remédier, de plus en plus de solutions émergent pour faciliter la vie des entreprises dans ce domaine. C’est le cas de Pleo, qui permet aux entreprises de fournir une carte de paiement aux collaborateurs et de recevoir du cashback. Pleo nous dévoile aujourd’hui les coulisses du développement de son produit et nous donne au passage des conseils sur les meilleures pratiques à avoir.

Pour en savoir plus dĂ©couvrez le rapport sur la nouvelle norme en matière de finance d’entrepriseÂ

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

FRENCHWEB VC avec le soutien de Unlimitd, le financement au service des entrepreneurs

Victoire Rivaton ajoute l’impact à son role de Directrice des affaires publiques et du corporate de MALT. Damien Caillé est nommé VP Marketing Technology ache EF Education First







APPELS A PROJETS:

Le Village by CA Paris lance un programme d’incubation pour startups

Afin de rĂ©pondre aux besoins des entrepreneurs, Le Village by CA Paris dĂ©voile sa nouvelle offre d’incubation pour startups. Ce programme d’une durĂ©e d’un an vise Ă aider les porteurs de projets Ă concrĂ©tiser leurs idĂ©es, en les plaçant au centre de l’Ă©cosystème startup.

Les chiffres montrent que les entreprises bĂ©nĂ©ficiant d’un accompagnement ont 50 % de chances supplĂ©mentaires de survivre sur cinq ans. De plus, 42 % des startups Ă©chouent en raison d’une absence de besoin initial sur le marchĂ©.

Parmi les startups ayant bénéficié de cet accompagnement, on retrouve Liberkeys, Mube et Harfang Lab. Le programme combine masterclass, sessions de coaching, tables rondes et autres sessions collaboratives pour offrir une expérience unique.

Le calendrier prévoit le lancement des candidatures le 25 octobre, avec une clôture le 1er décembre. Le programme débutera officiellement le 16 janvier.

Depuis 2014, Le Village by CA Paris a accéléré plus de 500 projets et accompagné plus de 50 grandes entreprises et ETI.

Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d’aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d’enregistrer gratuitement votre appel à projet en remplissant Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d’aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d’enregistrer gratuitement votre appel à projet en remplissant ce formulaire.

AGENDA

Everyday AI by Dataiku jeudi 16 novembre au caroussel du Louvre OVH CLOUD SUMMIT – 28 novembre Ă la maison de la mutualitĂ© Techrocks Summit ( dĂ©cembre 2023)



L’agenda des Ă©vènements 2023 Ă ne pas manquer →

OFFRES D’EMPLOI