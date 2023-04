[Seed] Verteego lève 2,5 millions d’euros auprès d’Archipel Ventures, Supercapital, Holnest et Finoli

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

La startup française Verteego annonce une levée de fonds de 2,5 millions d’euros réalisée auprès des fonds Archipel Ventures, Supercapital, Holnest, Finoli et Bpifrance, ainsi que des investisseurs historiques comme Kima Ventures. De nombreux experts du secteur et du SaaS se sont également associés à l’aventure, notamment Charles Egly, co-fondateur de Younited Crédit, Guillaume Princen, ex-Stripe, Loïc Villers, de Cap Horn Finance, et Etienne Besançon, du Groupe Constellation.

Lancé en 2018 par Rupert Schiessl et Clément Guillon, Verteego déploie une plateforme d’IA destinée aux entreprises de la distribution pour leur permettre de gagner en précision dans leurs stratégies de vente et d’optimiser la mise en place d’une dynamique omnicanale. « Nous pensons que l’intelligence artificielle doit aider les distributeurs à prendre de meilleures décisions. L’enjeu est vital car les marges sont faibles et la concurrence élevée », explique Rupert Schiessl, CEO de Verteego.

La plateforme permet également aux entreprises de la distribution de bénéficier d’une analyse de données poussée afin de mieux comprendre le comportement de leurs clients et de leur proposer des offres personnalisées.

Verteego ambitionne désormais d’accélérer son développement, notamment en déployant sa plateforme auprès d’une cinquantaine de clients grands comptes d’ici fin 2023 et d’atteindre le milliard de recommandations mensuelles.

Retrouvez l’interview complète de Rupert Schiessl, co-fondateur de Verteego: