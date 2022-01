[SEED] Wisear lève 2 millions d’euros pour dépasser le contrôle vocal des objets via son interface neurale

Aller plus loin que le contrôle vocal, c’est l’objectif de Wisear qui développe des électrodes qui détectent l’activité bioélectrique de la tête et du visage. Miniaturisée, sa technologie s’intègre à des écouteurs sans fil et des casques de réalité virtuelle, permettant aux utilisateurs de contrôler par exemple la musique de leur smartphone simplement en serrant les deux.

Pour accélérer son développement et débuter la commercialisation de son projet, Wisear lève 2 millions d’euros auprès de Paris Business Angels et Kima Ventures, le fonds de Xavier Niel, avec le soutien de la BPI. Maël Primet, ex-CTO de Snips, Stephen Bauer, ex-directeur du business development de Snips et Jérôme Joaug, ancien fondateur de Cambridge Nanosystems et de Nimbly font également partie des investisseurs. Ce financement doit permettre à la startup DeepTech de commercialiser sous licence sa technologie d’ici la fin de l’année.

Fondé par deux anciens de Criteo

Fondé en 2019 sous l’impulsion de Yacine Achiakh et Alain Sirois, deux anciens de Criteo, Wisear a pour ambition de démocratiser son interface neurale afin qu’elle devienne la nouvelle norme. Deux ans après sa création, la startup se dit prête à commercialiser sa technologie en s’associant aux fabricants d’écouteurs sans fils ou de casques de réalité augmentée et virtuelle. « Cette interface neuronale, plus rapide, privée et accessible qu’une interface tactile ou vocale, permettra de profondément améliorer la façon dont nous communiquons avec les machines et peut s’intégrer dans tous les appareils électroniques existants sur le marché », détaille l’entreprise.

Cette levée de fonds lui permettra de faire évoluer son prototype et de le commercialiser. « Avec la multiplication des appareils électroniques connectés à notre corps, et l’avènement des metaverses, il devient nécessaire de réinventer la façon dont nous interagissons avec le monde digital. C’est pourquoi chez Wisear nous construisons la nouvelle génération d’interface Homme-Machine qui deviendra bientôt une nouvelle norme, comme le sont devenus le clic ou la commande vocale », conclut Mr Achiakh.