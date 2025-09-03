SEQONE et CONGENICA, un pas vers une stratégie européenne de la médecine génomique

L’acquisition de Congenica par la société montpelliéraine SeqOne illustre une évolution stratégique de la génomique clinique en Europe. En unissant une expertise logicielle française et une plateforme britannique issue du Wellcome Sanger Institute, cette opération donne naissance au plus grand acteur mondial exclusivement centré sur le logiciel d’analyse génomique.

Depuis le 100 000 Genomes Project lancé au Royaume-Uni et le plan France Médecine Génomique 2025, plusieurs pays européens investissent dans des infrastructures nationales. Pourtant, la fragmentation des initiatives reste un frein. Chaque programme produit des données massives mais peine à s’intégrer dans un écosystème commun. En combinant les outils d’interprétation de SeqOne et l’expérience clinique de Congenica, l’opération apporte une réponse industrielle à cette dispersion.

« Le rythme rapide de la médecine personnalisée exige un investissement continu dans l’innovation logicielle et une spécialisation poussée » a déclaré Martin Dubuc, CEO de SeqOne. « En intégrant l’équipe de Congenica, nous renforçons notre trajectoire de croissance et notre capacité à fournir un logiciel de pointe ainsi que des services d’interprétation expert. » Au-delà du discours, l’enjeu est de constituer une plateforme paneuropéenne capable d’accompagner les laboratoires et les systèmes de santé dans l’analyse et l’utilisation clinique de la donnée génomique.

La question de l’interprétation reste le point de tension car si le coût du séquençage chute rapidement, transformer ces informations en diagnostics fiables demeure complexe. C’est sur ce terrain que se joue la compétition mondiale et l’Europe dispose d’atouts scientifiques et cliniques, à l’image du NHS ou des centres hospitalo-universitaires français, mais elle reste en retrait sur la construction d’acteurs industriels globaux.

Avec plus de 160 laboratoires clients dans une trentaine de pays et un objectif de 200 000 analyses génomiques en 2025, l’entreprise française ouvre la possibilité d’une trajectoire européenne intégrée.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été rendues publiques. L’opération intervient quelques mois après le rachat de Life & Soft et une levée de 20 millions d’euros en 2025, confirmant la volonté de SeqOne de bâtir une plateforme complète, capable de s’imposer comme un standard pour la médecine génomique européenne.