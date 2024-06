[SERIE A] 6 millions d’euros pour DEALT, qui aide les retailers à enrichir leur offre et s’orienter vers une économie plus circulaire.

Avec notre partenaire SEISMIC, ne cessez jamais d'améliorer vos interactions clients

DEALT (https://dealt.fr), une startup créée en 2020, est une solution qui propose aux commerçants de faire évoluer leur offre vers plus de services, et améliorer leur activité. Pour en parler nous recevons aujourd’hui Mickael Braconnier le co fondateur et CEO de DEALT qui nous détaille son activité dans ce nouveau FUTURE OF BUSINESS.

Dealt répond au besoin des commerçants qui cherchent à se démarquer et à fidéliser leurs clients par des offres de services complètes et intégrer l’économie circulaire dans leur modèle économique, en proposant une gamme de services post-achat, allant de la livraison et l’installation à l’entretien et la réparation des produits achetés. Cela permet aux enseignes de renforcer leur modèle économique en offrant des services complémentaires tout au long du cycle de vie des produits, et de générer ainsi de nouveaux revenus.

Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Pour en savoir plus, cliquez ici

Comment ça Marche ?

Les solutions de Dealt sont intégrées directement dans les parcours d’achat des enseignes partenaires, que ce soit en magasin ou en ligne. Par exemple, un client achetant une télévision chez Boulanger peut se voir proposer un service de fixation murale et de configuration de Smart TV à domicile. Ce service est ensuite assuré par un réseau de plus de 10 000 experts triés sur le volet, garantissant une qualité optimale.

Le modèle économique de Dealt repose sur un coût de mise en place initial et des frais de licence mensuels par point de vente. Les coûts varient selon la taille et le type d’enseigne, allant de 250 à 400 euros par mois pour un magasin et jusqu’à 15-20 millions d’euros par an pour les grands sites e-commerce. Les enseignes partenaires bénéficient d’une marge de 15 à 20 % sur la vente des services, contribuant ainsi à augmenter leurs revenus. Focus sur l’Économie Circulaire En réponse à la demande croissante des consommateurs pour des solutions durables, Dealt intègre des services de réparation et de récupération des produits, allongeant ainsi leur durée de vie. Par exemple, Dealt facilite la location et la reprise de produits à domicile, simplifiant l’accès à ces modèles circulaires pour les clients. Cette initiative vise à démocratiser la location et la reprise en offrant des services de livraison, montage, et démontage inclus. Une startup à la croissance soutenue Avec un récent tour de table de 6 millions d’euros, Dealt prévoit de recruter une trentaine de nouveaux talents pour renforcer son équipe et accélérer sa croissance. À court terme, l’objectif est de consolider sa position sur le marché français avant de s’attaquer à l’international en 2025, en commençant par des marchés naturels tels que la Belgique, la Suisse et l’Espagne.

Pour suivre les levées de fonds de l’écosystème FrenchTech, une page à bookmarker: https://dataroom.frenchweb.fr/levee-de-fonds