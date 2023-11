Décès de Françoise VIDAL / Les chiffres de PHOTOROOM / Crise chez MAISON DU MONDE

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

BREAKING NEWS:

🎂 Bon anniversaire à Vincent Klingbeil. (EDG), Michel Levy Provencal, Benoit Sillard (ex CCM BENCHMARK), Simon Baldreyrou (ex DEEZER) Une pensée émue pour Françoise VIDAL dont nous avons appris le décès en fin de semaine. Françoise VIDAL a cofondé le magazine CB News en 1986 aux côtés du regretté Christian Blachas, dont elle fut la première rédactrice en chef. Elle avait travaillé aux côtés de celui-ci à Stratégies dans les Années 1970 et 1980. Dans les années 90, elle s’était occupée du site internet de CB News. Le secteur de la culture redoute la réglementation de l’IA Le monde de la CULTURE en France est en état d’alerte face aux défis posés par l’intelligence artificielle (IA), particulièrement en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. Une coalition de 90 organisations culturelles françaises (dont la puissante SACD) a exprimé son mécontentement avec un courrier adressé le 17 novembre au gouvernement quant à la transparence des données d’entraînement utilisées par les IA génératives. Ces préoccupations surviennent à un moment crucial où l’UE discute de la réglementation de l’IA, avec la France, l’Allemagne et l’Italie proposant un cadre moins strict pour les fournisseurs d’IA. Le gouvernement français, tout en reconnaissant la nécessité de protéger la propriété intellectuelle, semble favoriser une approche plus libérale et innovante. Cela soulève des inquiétudes parmi les acteurs culturels qui redoutent une diminution de la préservation des droits d’auteur, ainsi qu’une opacité dans l’utilisation des œuvres pour entraîner les IA génératives. Ces tensions mettent en lumière le défi de concilier innovation technologique et respect de la propriété intellectuelle dans l’ère de l’IA. En outre, la composition même du comité de l’intelligence artificielle générative, chargé de contribuer à éclairer les décisions du gouvernement interroge avec, 2 membres de la même entreprise (Mistral AI) en son sein : Arthur Mensch (son fondateur) et Cédric O (son lobbyiste à Bruxelles et ex-secrétaire d’État au numérique). France Identité obtient la Certification de Sécurité de l’ANSSI Les applications mobiles Android et iOS FRANCE IDENTITÉ NUMÉRIQUE, développées depuis 2018 par le ministère de l’Intérieur, viennent de franchir une étape cruciale en obtenant la Certification de sécurité de premier niveau (CSPN) délivrée par l’Agence nationale de la sécurité informatique (ANSSI). L’objectif clair du ministère est que ces applications deviennent le premier fournisseur d’identité numérique de niveau élevé en France. La CSPN est une condition préalable pour l’utilisation de l’application dans des démarches sensibles telles que la procuration de vote ou le dépôt de plainte en ligne, qui nécessitent un niveau de confiance élevé. Crise de l’omnicanal chez Maisons du Monde C’est un exemple souvent cité dans les conférences e-commerce : MAISONS DU MONDE, entreprise spécialisée dans l’ameublement et la décoration, est l’une des rares enseignes françaises à avoir lancé sa place de marché très tôt – dès 2020 (avec l’appui Mirakl) mais cette activité ne pèse aujourd’hui 14 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Aussi, les ventes physiques en berne au sein du réseau 357 magasins du groupe pèsent lourd dans les performances du groupe. Depuis début 2023, Maisons du Monde, a subi une chute alarmante de 70 % de sa valeur boursière ; une dégringolade principalement attribuable à l’augmentation de l’inflation et à la baisse de la confiance des consommateurs européens. La conclusion d’un programme de rachat d’actions, ayant entraîné une réduction de capital, a ébranlé la sérénité des marchés envers la société. De plus, le devoir de rembourser 200 millions d’EUR en obligations convertibles soulève des inquiétudes quant à la santé financière de Maisons du Monde. Face à cette situation critique, l’entreprise a lancé un plan stratégique, nommé 3 C (client, coûts, et cash), visant à attirer de nouveau les clients en magasin. Cela inclut des réductions sur 400 produits pour les rendre plus accessibles. Cependant, la société doit gérer le départ de son directeur financier, Régis Massuyeau, fin août, sans remplaçant immédiat. Ce sera le 3e directeur financier en 4 ans, ajoutant à l’incertitude entourant l’administration de l’entreprise. Un black friday européen en demi-teinte ? Les premières données des achats en ligne du BLACK FRIDAY 2023 en Europe révèlent des tendances variées en Europe. Selon les chiffres recueillis vendredi à la mi-journée, l’Espagne se démarque avec une augmentation notable de 10 % par rapport à la même période en 2022. À l’opposé, le Royaume-Uni connaît une baisse significative de 7 %, indiquant un ralentissement des ventes. D’autres pays européens, comme l’Allemagne, l’Italie et la France, enregistrent également des baisses modestes, respectivement de 1 %, 2 % et 3 %. Des données de l’analyse basée des comportements d’achat en ligne du panel NielsenIQ de plus de 5 millions d’e-acheteurs. Bons baisers de Russie Le ministère de l’Intérieur de la Russie a ajouté Andy Stone, le porte-parole de Meta, à sa liste de personnes recherchées, selon l’agence de presse d’État TASS. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB:

LES CHIFFRES DU JOUR:

Ceux de la start up PhotoRoom

PHOTOROOM génère déjà 50 millions d’euros de revenus récurrents annuels en moins de 3 ans après son lancement, avec des rumeurs insistantes sur toute prochaine nouvelle levée de fonds, bien que déjà rentable selon son cofondateur et PDG Mathieu Rouif. Pour rappel, la startup française propose un outil IA capable de supprimer et de remplacer les arrière-plans des photos en un clin d’œil.

En octobre, l’appli PhotoRoom a été téléchargée 8,49 millions de fois dans le monde, contre 3,42 millions en janvier, soit une augmentation de 150 %. Ses utilisateurs actifs mensuels sont passés à 12,89 millions en octobre, contre 3,13 millions en janvier, soit une croissance de 310 %. Depuis sa création, PhotoRoom a déjà été téléchargé plus de 100 millions de fois.

Les utilisateurs ont dépensé plus de 60 millions de dollars en abonnements depuis le lancement de l’application en 2020, dont environ 40 % de cette activité provenant du marché américain.

En novembre 2022, PhotoRoom a levé 19 millions de dollars en série A, chez Balderton Capital avec Adjacent et des business angels de Hugging Face.

Aujourd’hui, l’entreprise de 50 employés, basée à Paris, se concentre sur l’efficacité des algorithmes GenAI pour une consommation réduite de ressources GPU, et sur la formation de modèles fondamentaux avec des données propres pour améliorer la précision et éviter les problèmes de droits d’auteur.

TOOLBOX la startup à suivre NAVAN

Navan est une solution tout-en-un qui simplifie la gestion des voyages d’affaires, des notes de frais et des cartes corporate. Les voyageurs et les travel managers gagnent en productivité grâce à un processus de réservation et de gestion des notes de frais simplifié, et les équipes Finance profitent d’une visibilité en temps réel et d’un contrôle accru sur les dépenses de l’entreprise.

À lire : Navan Dépenses met un coup d’accélérateur au rapprochement chez Lyft

NAVAN a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

Lancé en 2014 par Olivier Binet et Tristan Croiset, un ancien de Criteo et Google, Karos développe une plateforme visant à favoriser le covoiturage entre le domicile et le lieu de travail. Depuis l’application, les utilisateurs peuvent trouver des particuliers avec qui partager leurs trajets pour aller travailler ou rentrer chez eux. après avoir levé 7 millions d’euros auprès de Macif via sa filiale Macif Innovation et de la Commission européenne via son fonds de capital-risque EIC Fund, KAROS réalise un nouveau tour de table de 17 millions d’euros auprès notamment de RING CAPITAL .



Retrouvez toutes les informations disponibles sur les levées de fonds en France (actionnaires, chiffres d’activité, organigramme) dans Retrouvez toutes les informations disponibles sur les levées de fonds en France (actionnaires, chiffres d’activité, organigramme) dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

FRENCHWEB VC avec le soutien de Unlimitd, le financement au service des entrepreneurs

FRENCHWEB MARKET

BYTEDANCE (TIKTOK) prévoit d’annoncer en interne ce lundi qu’elle met fin à sa marque de jeux Nuverse et se retire complètement des jeux vidéo grand public. Cette décision intervient après une revue du portefeuille d’activité de la société qui a décidé de couper à la hache la branche NUVERSE

HUAWEI annonce qu’elle transfère la technologie centrale de son unité de voitures intelligentes ainsi que ses ressources dans une nouvelle joint venture avec Changan Auto, qui détiendra 40 % dans l’entreprise.

MOUVEMENTS, avec Altaïde, cabinet de recrutement digital

MATHIEU BENKERANT rejoint FOUNDERS FUTURE en tant que COO et partners, après avoir piloté les opérations de M&A chez CARREFOUR pour la partie NEW BUSINESS

BAKANG BAKANG TONJÉ est nouvellement responsable de la communication de Station F. Il est le cofondateur des startups Dear Muesli et Moonbyte.

VINCENT BIRAUD est nommé Directeur des relations avec les investisseurs du groupe Capgemini. Il était Directeur des relations investisseurs de Bull depuis 2012. Vincent Biraud a débuté sa carrière chez Dassault Electronique avant de rejoindre Gemalto en 1998 où il a occupé différentes fonctions au sein de la Direction financière et au siège du groupe (Relations investisseurs, stratégie, fusions et acquisitions).

MAKER EL FEKIH est nommé country manager France de l’opérateur de télécommunications Colt Technology. Il possède plus de 20 ans d’expérience dans cette entreprise et succède à Gervaise van Hille.

CATHERINE PLASSE devient directrice financière groupe de Esker, plateforme cloud proposant des solutions d’automatisation des processus pilotées par l’IA. Elle a précédemment exercé chez Suez au même poste.

Comme pressentie et pré-annoncée sur Frenchweb.fr, PAULINE WIENER est nommée conseillère presse et communication au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique, à compter du 27 novembre 2023.

APPELS A PROJETS:

Villa Blu by Robertet lance sa deuxième promotion pour soutenir l’industrialisation et la croissance des startups, après le succès de la première. Situé à Grasse, cet accélérateur a sélectionné cinq nouvelles entreprises parmi plus de cent candidatures. L’objectif est d’accélérer l’industrialisation des modèles économiques tout en mettant en avant le marché du naturel et le savoir-faire français. Les inscriptions pour la troisième promotion débutant en mars 2024 sont déjà ouvertes.

Lancement de la 7e édition du GRAND PRIX ACF AUTOTECH par l’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club

L’Automobile Club de France, en collaboration avec l’ESSEC Automobile Club, a officiellement lancé l’appel à projets pour la 7e édition du prestigieux GRAND PRIX ACF AUTOTECH. Ce concours invite les startups les plus innovantes du secteur automobile à présenter leurs projets.

Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d’aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d’enregistrer gratuitement votre appel à projet en remplissant Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d’aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d’enregistrer gratuitement votre appel à projet en remplissant ce formulaire.

AGENDA

Everyday AI by Dataiku jeudi 16 novembre au caroussel du Louvre OVH CLOUD SUMMIT – 28 novembre à la maison de la mutualité Techrocks Summit ( décembre 2023)



L’agenda des évènements 2023 à ne pas manquer →

OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR