[SERIE A] 5,5 millions d’euros pour DESCARTES & MAUSS, une startup qui veut ouvrir la voie des STRATECH

Descartes & Mauss se positionne à l’intersection de l’intelligence artificielle et du conseil stratégique. La startup combine des capacités avancées de modélisation de données avec une méthodologie créative ancrée dans les sciences sociales. Cette approche unique permet de réduire les risques liés à la prise de décision et de redonner aux managers leur capacité d’action. En intégrant l’IA dans le processus de stratégie, D&M ambitionne de créer un leader mondial dans la nouvelle catégorie « StraTech ».

Une technologie de pointe au service des dirigeants

Descartes & Mauss utilise des techniques de modélisation statistique avancées pour créer des jumeaux numériques des entreprises, de leurs secteurs et de leurs parties prenantes. Ces jumeaux numériques permettent de simuler des futurs possibles et de réduire les risques liés aux décisions d’allocation des ressources, qu’il s’agisse de la R&D, de l’innovation, des investissements ou de la croissance.

La solution proposée par Descartes & Mauss permet aux dirigeants de prendre de meilleures décisions, plus rapidement et à moindre coût que jamais. En automatisant le guide de la stratégie d’entreprises grâce à l’IA, D&M offre un outil puissant pour naviguer dans des environnements économiques complexes et incertains.

La startup Descartes & Mauss (https://descartesmauss.ai) annonce une levée de fonds de 5,5 millions d’euros. Cette injection de capital provient d’Elaia et Polytechnique Ventures

Fort de ce tour de table, Descartes & Mauss entend accélérer le développement de ses produits innovants et renforcer ses équipes commerciales.

Pour en parler plus en détails, le fondateur et CEO de DESCARTES & MAUSS, Maurice N’DIAYE répond aux questions de Richard Menneveux, Rédacteur en chef de FRENCHWEB.FR dans l’émission FUTURE OF BUSINESS.

