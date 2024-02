[Série A] 7,5 millions d’euros pour GROOVER, qui veut accompagner les artistes indépendants dans leur gestion

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Groover, une plateforme de marketing services dans le secteur de la musique, annonce aujourd’hui une levée de fonds de 7,5 millions d’euros en Série A, orchestrée par un groupe d’investisseurs tels que OneRagtime, Trind, Techmind, et MozzaAngels. Un tour de table qui monte à 15 millions d’euros les fonds levés par la startup depuis sa création.

L’objectif de cette levée de fonds est de transformer Groover en une plateforme exhaustive répondant à l’ensemble des besoins des artistes indépendants, couvrant la promotion, le marketing, le coaching, et le développement de carrière.

Lancée en 2018 par Romain Palmieri, Dorian Perron, et Rafael Cohen, tous musiciens et journalistes musicaux, Groover se positionne rapidement comme un acteur clé pour les artistes cherchant à accélérer leur carrière. La plateforme a su attirer près de 350 000 artistes de plus de 180 pays, générant plus de 4 millions de retours grâce à une communauté de 3 000 médias et professionnels du secteur.

Avec cette levée de fonds, Groover vise à déployer une stratégie de développement international, renforçant sa présence en Europe, Amérique du Nord, et Amérique Latine. La startup entend également élargir son offre à travers deux nouveaux services : le « Groover Club », destiné à environ 1 000 artistes en France et aux États-Unis, propose des coachings, des masterclass et des sessions de suivi personnalisées; « Groover Obsessions » se concentre sur le soutien des artistes les plus prometteurs pour maximiser la visibilité et la rentabilité de leur production musicale.

Parmi les artistes déjà bénéficiaires de Groover Obsessions, on retrouve des noms comme Seye Adelekan, bassiste de Gorillaz, le snowboarder olympique et artiste indie folk suisse Pat Burgener, Mathieu Saïkaly, lauréat de La Nouvelle Star et humoriste, ainsi qu’Ofé, révélé après sa participation à The Voice France en 2022.

Actuellement, Groover génère 80% de son chiffre d’affaires à l’étranger, avec une présence notable aux États-Unis, Canada, Italie, Brésil, Royaume-Uni, France, et Allemagne. Cette expansion internationale s’accompagne d’un effort de recrutement mondial, visant à attirer des talents de premier plan dans les domaines de la technologie, du produit et du développement commercial.