Un Secrétariat d’Etat au numérique qui laisse perplexe / L’innovation en X / Promotion pour Louis ESQUERRE-POURTERE

Numérique : un secrétariat d’État qui laisse perplexe La récente réorganisation gouvernementale reléguant le numérique d’un ministère délégué à un simple secrétariat d’État, piloté par MARINA FERRARI, députée Modem, inconnue de l’écosystème Frenchtech, soulève des préoccupations auprès des acteurs du secteur. Cette décision est perçue comme un signal qui pose question, rétrogradant l’importance du numérique dans les priorités gouvernementales, malgré son rôle central dans l’économie et les enjeux sociétaux actuels, notamment avec l’avènement de l’IA générative et les nombreux dossiers réglementaires en cours à Bruxelles. Si les imposants projets industriels adossés au plan France 2030 sont aujourd’hui dans les mains de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie et de l’Énergie, il demeure que bien des sujets relatifs au quantique, à la deeptech, à la greentech et aux télécoms relèvent directement du portefeuille numérique. Au titre de secrétaire d’État, elle bénéficiera au maximum de 8 membres pour son cabinet (contre 13 pour un ministre) et elle ne se verra convier au conseil des ministres que pour des dossiers dont elle aura la charge ou un avis à prononcer. L’absence, jusqu’alors, de Mme Marina Ferrari des cercles numériques et son profil principalement orienté vers les RH sont sources d’interrogations quant à sa capacité à porter les ambitions numériques de la France. Selon la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, son fait d’armes digital a été de travailler à temps partiel de 2013 à 2022 au sein de l’agence d’applications mobiles natives Lunabee Studio, connue pour le développement de TousAntiCovid. Kyutai : L’IA au coeur du Paris historique Nos confrères du Monde ont visité les prestigieux locaux de la fondation KYUTAI, le nouveau centre de recherche en IA installé depuis la mi-janvier dans l’écrin historique de l’hôtel d’Hallwyll, situé dans le quartier du Marais à Paris. Ce lieu chargé d’histoire, ayant appartenu à Jacques Necker (ministre de Louis XVI), se caractérise par son élégante architecture et son jardin orné de fontaines et de colonnes doriques. L’équipe de Kyutai bénéficie d’un espace de travail rénové et lumineux sous une charpente imposante, avec une kitchenette moderne pour les pauses. Ce cadre unique allie le charme de l’ancien au dynamisme de la recherche en IA, symbolisant le pont entre héritage et innovation technologique. Avec un financement de 300 millions d’EUR fourni par Xavier Niel, Eric Schmidt, et Rodolphe Saadé, Kyutai aspire à rivaliser avec les géants de l’IA en développant des logiciels en open source. Dirigé par Patrick Pérez, le laboratoire utilise les capacités de Scaleway pour entraîner ses modèles, marquant un pas vers l’autonomie technologique de la France dans l’IA. 1er Démo Day IP Paris : l’innovation en X Grande réussite que le 1er Démo Day de l’Institut Polytechnique de Paris qui a réuni vendredi 8 février à Station F plus de 40 startups issues de 3 incubateurs de l’Institut (IMT Starter, Drahy-X Novation Center et l’incubateur Télécom Paris) et des étudiants de 5 écoles : Télécom SudParis, Polytechnique, ENSTA Paris, ENSAE Paris et Télécom Paris. En un après-midi, 350 participants et plus de 100 investisseurs étaient présents pour assister aux pitchs. 120 rendez-vous de financement ont été organisés ainsi qu’une importante séquence networking. Thèmes couverts par cette édition : la DeepTech, l’IA, l’industrie 4.0 et le quantique. Frenchweb a également apprécié la table ronde pratique et méthodologique « How I met my VC? » animé par Julien Coulon, investisseur en capital-risque et directeur général du Fonds OVNI.

FW500 J-17 La DATAROOM compte désormais 2000 sociétés tech françaises.

FW START UP : les entreprises en phase d'amorçage et early stage (Olvid, Namastay, …) – jeudi 29 février 2024

FW SCALE UP : les entreprises en phase d'accélération (Sellsy, Pennylane, …) – jeudi 28 mars 2024

FW GROWTH : les entreprises en phase de croissance (ex: Veepee, Groupe Positive, …) – jeudi 25 avril 2024
FW EXPANSION: les entreprises arrivées à maturité (ex: Dassault Systeme, ILIAD,… ) – jeudi 27 juin 2024.

Sécurité et innovation. Le 2 février, la France a officialisé de nouvelles régulations sur l’exportation de TECHNOLOGIES QUANTIQUES et de composants électroniques avancés, effectives dès le 1er mars. Cette initiative, alignée avec le Règlement (UE) 2021/821, vise à contrôler strictement le transfert de ces technologies sensibles vers des pays tiers, pour renforcer la sécurité nationale et la position de la France dans le secteur de l’innovation technologique. Pour la première fois, le secteur du CROWDFUNDING en France connaît un recul, avec une diminution de 11,3 % des fonds collectés en 2023, selon un baromètre de Mazars et de l’association Financement Participatif France (FPF). Cette baisse fait suite à une année 2022 exceptionnelle où plus de 2,3 milliards d’EUR avaient été levés. Le segment de l’immobilier, majoritaire dans les collectes de 2022, affiche une chute notable de 28 %, s’établissant à 1,16 milliard d’EUR. Malgré ce recul, le total des fonds collectés demeure supérieur à 2 milliards d’EUR (2,089 milliards), ce qui est considéré comme positif dans le contexte économique et géopolitique actuel. Depuis 2015, le volume du crowdfunding a été multiplié par 12, confirmant sa place comme mécanisme de financement viable. OPEN AI propulse les revenus de Microsoft Azure, qui serait désormais équivalent à 75% de ceux d’AWS, contre environ 50% il y a cinq ans. Microsoft compte désormais plus de 53000 clients à son offre Azure AI. LA MINUTE CYBER Quelles cybermenaces majeures en France en 2024 ? À l’occasion de l’Université de l’AFCDP, le colonel Emmanuel Naëgelen (adjoint au directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, ANSSI) a souligné l’industrialisation de la cybercriminalité, ces dernières années, notamment pour les rançongiciels ainsi que des menaces de cyberactivisme qui ciblent notamment les sites Web d’institutions. En 2024, les Jeux olympiques et paralympiques vont être un « test grandeur nature de la résilience cyber nationale » a-t-il indiqué aux congressistes tout en précisant que des entités n’ayant aucun rapport avec les JO vont sans doute être attaquées parce que cet évènement sportif se déroule en France (entreprises, collectivités, établissements). Autre préoccupation : la donnée à caractère personnel devenue l’or noir pour les pirates parce que ce type de dta est très sensible pour les professionnels ; les cybercriminels les exploitant pour mener un nombre colossal d’arnaques. Espions gagnants Une belle performance d’audience TV sur France 5 pour une diffusion, dimanche soir en première partie de soirée : le documentaire inédit de 90 min, FRANCE, NID D’ESPIONS a réuni 844 000 téléspectateurs. Réalisé par Nicolas de Labareyre, le long reportage montre comment l’hexagone est un terrain de jeu des espions internationaux. Des tentatives d’assassinat aux cyberattaques, en passant par le recrutement de taupes, les activités d’espionnage touchent divers secteurs allant du politique au scientifique. Des affaires récentes illustrent ces faits, comme, par exemple, les cyberattaques ciblant Airbus et ses sous-traitants, révélant une France en alerte face à des enjeux de sécurité nationale majeurs. On y découvre aussi le Campus Cyber de la Paris La Défense où des simulations d’attaques massives permettent d’apprendre à améliorer la résistance des cyberdéfenseurs. NUMBERS

Le e-commerce, une voie vers l’entrepreneuriat pour les Français Selon une étude Odoxa révélée au bilan annuel des ventes sur Internet 2023 par la FEVAD, 41 % des Français ont déjà monnayé des articles en ligne, et 13 % envisagent de le faire, illustrant la démocratisation du e-commerce comme levier économique individuel. Surprise : 8 % des individus ont pu élargir leur activité professionnelle grâce à la vente en ligne, majoritairement des indépendants. Le secteur du e-commerce emploie officiellement directement 200 000 personnes (à temps plein et dans des structures de 10 salariés et plus), une définition restrictive qui exclut de nombreux acteurs comme les petites boutiques en ligne et les indépendants. Le profil de ces vendeurs individuels en ligne est jeune et technophile : 47 % des 15-24 ans, 48 % des 25-34 ans et 47 % des 35-49 ans tirent parti de ces plateformes pour des ventes occasionnelles. Même parmi les séniors, cette activité demeure importante avec 37 % des 50-64 ans et 28 % des 65 ans et plus qui s’y adonnent. Les vendeurs occasionnels sont plutôt des cadres et étudiants. Ce n’est donc pas uniquement une question de gain de pouvoir d’achat qui est visé. Cette tendance souligne l’évolution du e-commerce, non seulement comme un moyen d’accroître le pouvoir d’achat, mais aussi comme une plateforme d’opportunités entrepreneuriales. Ces chiffres démontrent que le e-commerce en France dépasse la simple consommation en ligne pour devenir un véritable espace de création d’activité accessible à tous.

BUGCROWD spécialiste des outils de bug bounty en crowdsourcing, a réussi une levée de fonds de 102 millions de dollars lors d’une série E dirigée par General Catalyst..

L’État français lance un fonds de 50 millions d’euros destiné à financer les projets numériques des administrations publiques axés sur la TRANSITION ÉCOLOGIQUE. Ce fonds, qui s’ajoute aux 25 millions déjà engagés pour la sobriété numérique et l’exploitation des données, vise à promouvoir l’usage du numérique dans des domaines clés tels que le déplacement, le logement, la production, l’alimentation et la préservation des ressources. Les administrations pourront obtenir un financement couvrant jusqu’à 50 % de leurs projets, avec une attention particulière pour ceux dépassant 100 000 euros. Ces projets devront adhérer à une approche « agile à impact » et respecter les standards de qualité en matière d’accessibilité, de sécurité et d’ouverture des codes sources.

CNRS INNOVATION et DEMETER, acteur clé de l’investissement dans la transition énergétique et écologique, unissent leurs forces pour soutenir les startups innovantes. Ce partenariat vise à favoriser la création d’entreprises issues de la recherche et à accélérer le développement des innovations financées par Demeter. La collaboration est appuyée par des figures clés au CNRS, Jean-Luc Moullet (délégué général de l’innovation) et Mehdi Gmar (directeur général de CNRS Innovation), ainsi que par les retours d’expérience de Nicolas Heuzé (CEO de Sweetch Energy) et de la jeune pousse Woodtechno.

Nvidia dépasse Google et Amazon grâce à l’IA

Lundi 12 février, NVIDIA, fabricant de puces pour l’intelligence artificielle, a surpassé Amazon en capitalisation boursière, devenant ainsi la 4e entreprise américaine la plus capitalisée avec 1 820 milliards de dollars contre 1 816 milliards de dollars pour Google et 1 800 milliards de dollars pour Amazon. Cette performance boursière, accentuée par l’engouement pour l’IA, voit Nvidia tripler ses revenus dans les 3 mois précédant le 29 octobre. Ses puces sont au cœur des systèmes IA comme ChatGPT, avec des ventes de plusieurs milliards de dollars à des entreprises technologiques. Les résultats trimestriels seront publiés le 21 février, les actions ayant déjà augmenté de 46 % depuis le début de l’année.

CONTEXTLOGIC va céder WISH, le détaillant en ligne de produits à prix réduits, à l’entreprise singapourienne Qoo10 pour 173 millions de dollars. Lors de son introduction en bourse en 2020, Wish était valorisé à 14 milliards de dollars. L’eCommercant s’était vu déréférencé des moteurs de recherche notamment en France à la demande de la DGCRF en raison de graves problèmes de conformité et de sécurité sur les produits mis en vente.

Anciennement chef de cabinet de Jean-Noël Barrot au ministère délégué à la Transition numérique et aux Télécommunications, RENAUD VEDEL officiera désormais au même poste auprès de Marina Ferrari, la nouvelle secrétaire d’État au numérique.

PAULINE DELBOS rejoint SAP en tant que Global Marketing Strategy Leader Intelligent Spend Business Network. Elle a précédemment occupé 2 postes à responsabilité en marketing chez Emarsys et chez Oracle.

DÉBORAH DEDON est nommée directrice des ressources humaines de Wizbii, start up grenobloise spécialiste de plateforme de services pour les 16-30 ans. Elle exerce au sein de cette entreprise depuis 2019.

LOUIS ESQUERRE-POURTERE, diplômé de l’IG2I — Lens et ancien de Bombardier où il a contribué à la conception de trains, est promu Directeur R&D chez Exotec. Après avoir rejoint l’entreprise en 2020 et dirigé les équipes Systèmes, il prend la tête d’une équipe de 170 ingénieurs pour stimuler l’innovation et la performance produit, dans un contexte de croissance forte et de recrutements ambitieux annoncés par Exotec, entreprise experte de solutions alliant robotique et logiciels pour la logistique.

HUGUES HEUZÉ, fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur IT, ex-Nutanix et NetApp, est nommé vice-président Régional South EMEA chez Pure Storage. Il est chargé d’accélérer l’adoption des solutions de stockage et services d’abonnement, après avoir rejoint Pure Storage en 2020 en tant que country manager pour la France.

JENNIFER SPAHN, avec un début de carrière à l’AACC et des expériences chez Spiderdreams et Comexposium, est promue directrice communication et marketing chez Epsilon France, une filiale de Publicis Groupe. Depuis 2019 chez Epsilon, elle est chargée de la stratégie de communication et marketing externe de l’agence.

AUDREY HERBLIN-STOOP est nommée directrice des affaires publiques chez Mistral AI, après un parcours au même poste chez Betclic et 7 ans chez Twitter. Diplômée de l’Université Panthéon-Assas, elle a débuté au Medef et chez TBWA\Corporate.

