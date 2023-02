[Série A] Biback lève 6 millions d’euros auprès de Founders Future, la MAIF Start UP Club et SWEN Capital Partners.

Nouvelle étape pour la startup Bibak, spécialiste du réemploi des contenants dans les secteurs de la restauration (collective et rapide) et de l’événementiel avec un tour de table de 6 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques Founders Future, la MAIF Start UP Club et un nouveau partenaire, avec Swen Capital Partners

BIBAK propose une solution tech pour faciliter et maximiser le réemploi de contenants

une plateforme 360° qui permet de simplifier la vie des restaurateurs et usagers ; suivi des stocks, mesure du taux de retour, contrôle des flux de remboursement, rapports personnalisés et en temps réel, etc.

qui permet de simplifier la vie des restaurateurs et usagers ; suivi des stocks, mesure du taux de retour, contrôle des flux de remboursement, rapports personnalisés et en temps réel, etc. des bornes de retour high-tech adaptées à la réalité terrain , pour une expérience consommateur ludique et facilitée, un remboursement automatisé, un désengorgement du flux retour des contenants, des bacs de stockage uniques, etc.

, pour une expérience consommateur ludique et facilitée, un remboursement automatisé, un désengorgement du flux retour des contenants, des bacs de stockage uniques, etc. la “caution” qui permet de garantir les retours tout en minimisant les contraintes financières (délais, supports de paiements type badge entreprises).

qui permet de garantir les retours tout en minimisant les contraintes financières (délais, supports de paiements type badge entreprises). une approche ludique et pratique pour maximiser la rotation des contenants basée sur un système de récompenses et de gamification, mais aussi le développement de nombreux points de reprise pour faciliter le geste de retour pour les consommateurs et consommatrices.

Créée en 2018 par Yasmine Dahmane et Lucas Graffan, Bibak avait réalisé un premier financement de 1,2 M€ en 2020. Plus de 100 000 utilisateurs et 200 partenaires, principalement en restauration collective et en fast-food, à l’instar de Sodexo, Compass, Elior, Quick ou Uber Eats utilisent les solutions proposéespar BIBAK

Retrouvez l’interview complète de Yasmine Dahmane , co-fondatrice et CEO de Bibak:

Création: 2018 Fonds levés: 7,2 millions d’euros CEO: Yasmine Dahmane et Lucas Graffan Valorisation de l’entreprise: NC Nombre de salariés: 41 ARR: NC Actionnaires: Chiffre d’affaires: Founders Future

MAIF Start UP Club

Swen Capital Partners Résultat net: NC