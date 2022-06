[Série A] Electra lève 160 millions d’euros pour déployer plus de 8 000 points de recharge d’ici 2030

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

La recharge des voitures électriques est le principal frein à leur adoption. En effet, 68% des propriétaires de véhicules électriques se disent insatisfaits des bornes de recharge, notamment à cause du manque de bornes en France et de leur faible puissance, selon l’AVERE (L’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique). Pour y remédier, la startup française Electra lève 160 millions d’euros pour ouvrir plus de 8 000 points de charge rapide d’ici 2030.

Cette levée en equity a été réalisée notamment auprès d’Eurazeo, RGREEN Invest, RIVE Private Investment, Serena, le Groupe Chopard, SNCF (574 Invest) et RATP Group. Electra ambitionne également de s’étendre en Europe et d’ouvrir son premier bureau à Bruxelles en juillet.

« Nous souhaitons accélérer au maximum la transition vers la mobilité électrique », explique Aurélien de Meaux, co-fondateur et CEO d’Electra. « Notre objectif est de créer un maillage dans les zones urbaines, avec des points de charges rapides, un prix compétitif et un parcours client qui soit plus abouti et digitalisé. »

Lancée en 2021 après avoir mis au point des bornes de recharges rapides (15 à 30 minutes), Electra a déjà levé 15 millions d’euros en seed l’année de son lancement auprès de Serena, Eurazeo et Frst Venture, avec la participation de business angels tels que Thibault Chassagne et Karim Kaddoura, fondateurs de Virtuo, ou Bertrand Altmayer, DG de Cityscoot.

Retrouvez l’interview complète de Aurélien de Meaux, co-fondateur et CEO d’Electra :