[Série A] Remedee Labs lève 12,2 millions d’euros auprès de Generali France et des investisseurs historiques

En France, 12 millions de personnes souffrent de douleurs chroniques, 70% ne reçoivent pas de traitement approprié et moins de 3 % bénéficient d’une prise en charge dans une SDC, selon la Haute Autorité de Santé. C’est dans ce contexte que la startup française Remedee Labs a déployé un stimulateur d’endorphine et une plateforme digitale de services.

L’entreprise accélère aujourd’hui et lève 12,2 millions d’euros auprès de Generali France, qui devient un partenaire stratégique, avec la participation de ses investisseurs historiques (HCVC, Habert, Dassault Finance) et d’investisseurs privés, ainsi que de la BPI et de ses banques partenaires. Pour rappel, la MedTech française avait également levé 11 millions d’euros en novembre 2019.

Une technologie non-invasive

Lancé en 2016 par Jacques Husser, David Crouzier et Michael Foerster, experts des micro et nanotechnologies médicales et de la recherche biomédicale, Remedee Labs a pour objectif de traiter les douleurs, causées notamment par l’arthrose et la migraine, sans comprimés.

L’entreprise associe sa technologie non-invasive de neuromodulation par ondes millimétriques (bracelet stimulateur d’endorphines) à une plateforme digitale de services et à un accompagnement personnalisé et pluridisciplinaire. « Notre solution est aujourd’hui une solution de bien-être, dans l’attente de l’obtention du statut de dispositif médical », explique Gilles Litman, Directeur Général adjoint de Remedee Labs depuis mai 2021.

« Nous avons une voie vers le marché américain »

Ce nouveau tour de table doit justement permettre à Remedee Labs d’accélérer dans la commercialisation de sa solution en France et à l’international, tout en poursuivant le développement de sa technologie de neuromodulation et l’élargissement de son offre de services.

« La priorité pour nous va être d’obtenir nos résultats cliniques et de communiquer dessus, puis d’aller obtenir le statut de dispositif médical, et en parallèle d’avancer sur le remboursement précoce », détaille Gilles Litman. « Nous allons également discuter avec l’Assurance maladie mais aussi avec des assureurs privés, comme Generali pour garantir le remboursement de notre produit ». L’entreprise ambitionne également de s’étendre à l’international, notamment aux États-Unis. « Nous avons une voie vers le marché américain que nous sommes résolus à explorer », conclut-il.

Retrouvez l’interview complète de Gilles Litman, Directeur Général adjoint de Remedee Labs :