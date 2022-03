[Série A] RH: Neobrain lève 20 millions d’euros pour s’étendre à l’international

À l’heure où la Grande Démission, qui touche les États-Unis depuis l’été dernier, pourrait s’inviter en Europe, la gestion et le suivi individuel des collaborateurs sont devenus un enjeu majeur pour les entreprises. Dans ce secteur, la startup spécialisée dans la gestion de talents et compétences Neobrain, lève 20 millions d’euros auprès d’Alter Equity, Crédit Mutuel Innovation, XAnge (qui opère pour le compte de La Poste Ventures) et leur investisseur historique, Breega.

Lancé en 2018 par Paul Courtaud, Neobrain développe des solutions numériques intuitives qui visent à aider les collaborateurs à gérer leur carrière, et les dirigeants et managers à mieux gérer les mobilités de chacun. « Je me suis rendu compte que les grandes entreprises arrivaient à gérer les collectifs, mais pas les spécificités individuelles, qui font pourtant partie des attentes des collaborateurs », explique le fondateur de Neobrain. « Nous avons articulé notre offre autour de 4 modules principaux: Skills, Talents, Upskilling et Mobility ».

« Investir 40% du montant de la levée dans la R&D »

La startup revendique aujourd’hui 80 grands comptes clients de ses solutions, touchant ainsi plus de 300 000 salariés. Parmi ses clients, on peut citer BOSCH, Natixis, Edenred, l’Apfa, Sage ou encore Promod. Neobrain ambitionne désormais de développer son produit et de s’étendre à l’international.

« Nous allons investir 40% du montant de la levée dans la R&D », ajoute Paul Courtaud. « Nous allons également ouvrir des bureaux en Allemagne, puis en Angleterre et aux États-Unis. Le marché allemand est mature sur ces sujets, notamment dans le secteur automobile, bancaire et retail ».

Retrouvez l’interview complète de Paul Courtaud, fondateur et CEO de Neobrain :