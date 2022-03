[Série A] AdTech : Pubstack lève 6 millions de dollars auprès d’ISAI et Go Capital

La startup parisienne Pubstack annonce un tour de table de 6 millions de dollars afin d’aider les médias digitaux à monétiser leurs inventaires publicitaires. Cette opération a été réalisée auprès d’ISAI et de Go Capital, avec la participation de business angels comme Hervé Brunet (ex-CEO & Fondateur de Stickyads) et Jean Canzoneri (ex-CEO & Fondateur de Ogury). La startup avait déjà levé 2 millions d’euros en 2019.

Lancé en septembre 2018 par Loïc Sfiligoi et Guillaume Polaert, Pubstack est plateforme SaaS permettant de collecter l’ensemble des données qui peuvent impacter les revenus publicitaires des éditeurs. Une fois ces données récoltées, elles sont restituées aux médias digitaux sous la forme de KPI dans un tableau de bord pour leur permettre de prendre des décisions plus éclairées, et ainsi tirer leur épingle du jeu sur le marché de la publicité programmatique, qui repose sur la vente et l’achat d’espaces publicitaires en ligne réalisés de façon automatisée.

Accélérer sa croissance en France et à l’international

« L’AdTech est un secteur qu’ISAI connaît très bien », commente Jean-David Chamboredon, CEO et co-fondateur d’ISAI. « Tous les jours, les acteurs font face à des changements et doivent constamment s’adapter pour optimiser leur business. C’est une réalité pour les annonceurs, mais également pour les éditeurs. Pubstack a été lancé pour aider les médias digitaux à monitorer et augmenter leurs revenus publicitaires dans un contexte qui a grandement évolué au cours des dernières années et qui continuera, sans aucun doute, à connaître de grands changements. »

La startup ambitionne désormais d’accélérer le développement de ses produits ainsi que sa croissance en France et à l’international.