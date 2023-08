[Serie A] TEALE lève 10 millions d’euros pour aider les entreprises à accompagner leurs collaborateurs en burn out.

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

La santé mentale, longtemps reléguée au second plan dans le monde professionnel, se retrouve aujourd’hui au cœur des préoccupations des entreprises. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon une étude d’OPINION WAY réalisée en mars 2023, 44%* des salariés déclaraient être en détresse psychologique et 28%* sont en burn-out. La santé mentale coûterait en moyenne 3000€ par an et par collaborateur aux entreprises.

C’est dans ce contexte, que la startup TEALE est née en 2021, fruit d’une année entière de recherche et développement orchestrée par Julia Néel Biz, Geoffroy Verzat, Nicolas Merlaud et Gilles Rasigade. Ces derniers, conscients de l’importance croissante de la santé mentale au travail, ont uni leurs compétences pour créer la première plateforme holistique dédiée aux collaborateurs.

Allier technologie et sciences cognitives

En combinant technologie, sciences cognitives et comportementales, la plateforme se positionne comme une solution pour engager et soutenir individuellement les collaborateurs tout en transformant la culture d’entreprise. L’accompagnement proposé est donc à la fois individuel et collectif, répondant ainsi à une variété de besoins et de challenges propres à chaque organisation. Elle offre un accompagnement aux collaborateurs de l’entreprise tout en aidant ses managers et dirigeants à prendre conscience et de fait pouvoir adresser le mal être qui peut régner au sein de leurs équipes. Bien entendu, la confidentialité des dossiers collaborateurs est assurée à tous les niveaux requis, et leur entreprise n’a accès qu’à des indicateurs macro, mais néanmoins pertinent pour mieux comprendre la situation.

Un développement soutenu, qui convainc de grands noms du CAC 40

En à peine deux ans et demi, Teale a connu une forte croissance D’une équipe initiale de quatre fondateurs, la startup compte aujourd’hui 25 collaborateurs, et ce chiffre devrait tripler dans un avenir proche. De plus, une centaine de professionnels spécialisés dans la santé mentale soutiennent Teale dans sa mission, que plus de 500 000 collaborateurs peuvent désormais utiliser s’ils le souhaitent. Parmi ses premiers clients de TEALE compte Sanofi, SNCF, Carrefour, Bearing Point, EY, Cartier ou encore BETC .

Une première levée de fonds réussie à laquelle suit un second tour de 10 millions d’euros.

Le lancement de TEALE en 2021 avait été marquée par une levée de fonds de 2 millions d’euros qui avait attiré des investisseurs de renom tels qu’ISAI, Kima Venture, Evolem, ainsi que des Business Angels issus de succès entrepreneuriaux notables, notamment les fondateurs de eFounders, Teads, Chauffeur Privé et Meero.

Pour accélérer son développement la start up réalise un second tour de table de 10 millions d’euros d’Alter Equity (Fanny Picard), le fonds Digital Venture de Bpifrance (Véronique Jacq), suivis par ISAI et Evolem, fonds historiques. Cette levée de fonds est un signal important en Europe où le financement du secteur de la santé

mentale se situe loin derrière celui des pays anglo-saxons, et les 7 licornes des Etats-Unis.

Pour en parler et aborder plus en détail les coulisses de la startup, nous retrouvons Julia Née Biz, co Fondatrice et CEO de TEALE