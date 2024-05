Nouvelle plainte en vue de l’UE contre MICROSOFT? / 25% de baisse du trafic GOOGLE d’ici 2026? / CFNEWS s’offre Satellifacts

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Nouvelle plainte en vue de l’UE contre MICROSOFT?

Bruxelles s’apprĂŞte Ă faire de nouvelles investigations antitrust contre Microsoft, accusĂ© de nuire Ă ses rivaux dans le secteur de la vidĂ©oconfĂ©rence avec son application Teams. Selon le Financial Times, la Commission europĂ©enne prĂ©parerait une mise en demeure de la firme de Redmond. Le mois dernier, Microsoft a proposĂ© plusieurs concessions, notamment en dissociant Teams d’autres logiciels comme Office, non seulement en Europe mais aussi dans le monde entier. Cependant, les responsables de l’UE estiment que ces mesures ne suffisent pas pour garantir une concurrence Ă©quitable. Les rivaux craignent que Teams fonctionne de manière plus compatible avec les logiciels de Microsoft et que le manque de portabilitĂ© des donnĂ©es rende difficile la transition vers des alternatives. Cette affaire remonte Ă 2020, après une plainte formelle de Slack, dĂ©sormais dĂ©tenu par Salesforce. La mise en demeure pourrait ĂŞtre faite dans les prochaines semaines, bien que Microsoft puisse encore proposer des concessions de dernière minute afin d’éviter toute poursuite. En cas de violation des lois de concurrence de l’UE, Microsoft risque des amendes pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires annuel mondial.

IA les annonces se superposent.

Parallèlement Ă OPEN AI, ANTHROPIC a annoncĂ© dans la nuit de lundi Ă mardi l’arrivĂ©e en France et en Europe de Claude 3, sa nouvelle sĂ©rie de modèles d’intelligence artificielle (IA) gĂ©nĂ©rative, dĂ©jĂ dĂ©ployĂ©s aux Etats-Unis depuis leur lancement en mars. Les utilisateurs europĂ©ens vont ainsi avoir accès Ă claude.ai, la version web de l’assistant d’IA, l’application mobile (sur les appareils d’Apple), et, pour les entreprises, le plan « Claude Team » avec accès sĂ©curisĂ© aux capacitĂ©s des diffĂ©rents modèles, pour 28 euros par mois et par employĂ©. Concurrent d’OpenAI — qui a prĂ©sentĂ© lundi une nouvelle version de ChatGPT –, Anthropic a prĂ©sentĂ© Claude 3 en mars. Il comprend trois modèles de puissance graduelle, Haiku, Sonnet et Opus. « Opus est notre modèle le plus intelligent, avec les meilleures performances du marchĂ© pour les tâches très complexes », avait assurĂ© l’entreprise californienne. Le succès de ChatGPT depuis fin 2022 a lancĂ© la rĂ©volution de l’IA gĂ©nĂ©rative, qui permet aux machines de comprendre et de produire du texte, des images, du son, des lignes de code, etc, sur simple requĂŞte en langage courant. FondĂ©e par d’anciens employĂ©s d’OpenAI, Anthropic tâche de se distinguer de ses concurrents en mettant en place des garde-fous plus stricts Ă cette technologie qui enthousiasme et inquiète. Cette approche avait rendu Claude moins impressionnant que ChatGPT. Mais en mars, la start-up a estimĂ© avoir rĂ©ussi Ă contourner l’obstacle sans sacrifier ses valeurs. « Opus nous montre les limites extrĂŞmes de ce qui est possible avec l’IA gĂ©nĂ©rative », avait affirmĂ© la sociĂ©tĂ©, Ă©voquant une « comprĂ©hension comparable Ă celle d’un ĂŞtre humain ». Avec Claude 3, l’interface permet aux utilisateurs de fournir des images et documents pour leurs requĂŞtes au modèle, mais elle ne produit pas encore d’images, contrairement Ă ChatGPT. « Claude donne le contrĂ´le aux utilisateurs et leur offre la possibilitĂ© de crĂ©er, de reproduire et d’enrichir facilement leurs idĂ©es tant sur le lieu de travail que dans leur vie quotidienne », a dĂ©clarĂ© lundi Dario Amodei, patron et cofondateur d’Anthropic, citĂ© dans le communiquĂ©. « Des millions de personnes dans le monde utilisent dĂ©jĂ Claude pour dĂ©velopper des processus scientifiques, amĂ©liorer le service client ou amĂ©liorer leurs textes. J’ai hâte de voir ce que les personnes et les entreprises europĂ©ennes seront capables de crĂ©er grâce Ă Claude », a-t-il ajoutĂ©. L’entreprise prĂ©cise que Claude a un « niveau solide de comprĂ©hension et d’expression » en français, allemand, espagnol, italien et d’autres langues europĂ©ennes. Son API (plateforme pour les dĂ©veloppeurs), Ă©tait dĂ©jĂ accessible en Europe depuis le dĂ©but de l’annĂ©e. La start-up basĂ©e Ă San Francisco a levĂ© au moins 7 milliards de dollars depuis 2021, la majoritĂ© en 2023, grâce Ă des investisseurs tels que Google, Salesforce et surtout Amazon.

La plateforme de services de voyage de BOOKING HOLDINGS a Ă©tĂ© ciblĂ©e par l’Union europĂ©enne dans le cadre de la rĂ©pression du pouvoir de marchĂ© des entreprises technologiques. BOOKING a six mois pour se conformer aux mesures du Digital Markets Act (DMA), visant Ă prĂ©venir les abus de concurrence. Margrethe Vestager, commissaire europĂ©enne Ă la concurrence, a dĂ©clarĂ© que cette dĂ©cision offrirait plus de choix aux vacanciers et davantage d’opportunitĂ©s commerciales aux hĂ´tels. La Commission europĂ©enne a Ă©galement accordĂ© des exemptions pour les activitĂ©s publicitaires de X, la plateforme d’Elon Musk, et de TikTok.

Rumble, l’alternative Ă YouTube, a dĂ©posĂ© une nouvelle plainte contre Google et sa maison mère Alphabet. La plainte, dĂ©posĂ©e dans le district nord de la Californie, affirme que Google doit Ă Rumble plus d’un milliard de dollars en dommages pour perte de revenus publicitaires, et pour avoir exploitĂ© sa domination dans la technologie publicitaire afin d’entraver la capacitĂ© de Rumble Ă se dĂ©velopper. Rumble avait dĂ©jĂ poursuivi Google en 2021 pour avoir favorisĂ© illĂ©galement les vidĂ©os YouTube dans les rĂ©sultats de recherche Google et sur le système d’exploitation mobile Android. Cette première affaire est en cours de dĂ©couverte après qu’un juge a rejetĂ© la requĂŞte de Google visant Ă annuler le dossier. La nouvelle plainte allègue que les pratiques anticoncurrentielles de Google ont empĂŞchĂ© Rumble de recevoir des milliards en revenus publicitaires. Google n’a pas encore commentĂ© cette nouvelle action en justice.

Le barreau de Paris, premier barreau de France avec près de 35 000 avocats, a confiĂ© Ă Oodrive la gestion des partages et Ă©changes sĂ©curisĂ©s de ses donnĂ©es. Sous la prĂ©sidence de Pierre Hoffman, cette institution reprĂ©sente environ 50 % des avocats français et gère de nombreux documents confidentiels et sensibles. Pour fluidifier et sĂ©curiser les Ă©changes, le barreau utilise les solutions cloud françaises Oodrive Work et Oodrive Meet. Oodrive Work permet le stockage et partage sĂ©curisĂ© des fichiers, tandis qu’Oodrive Meet digitalise les rĂ©unions du Conseil de l’Ordre et de la Commission NumĂ©rique. Ces solutions, conformes au RGPD et validĂ©es par l’ANSSI, ont Ă©tĂ© rapidement adoptĂ©es pour leur simplicitĂ© et la sĂ©curitĂ© qu’elles offrent.



đź'» Nouvelle tactique de cyberattaque : les rendez-vous Zoom comme cheval de Troie Des cybercriminels utilisent dĂ©sormais des invitations Ă des rĂ©unions ZOOM pour infiltrer les systèmes macOS, exploitant les difficultĂ©s courantes liĂ©es aux liens de vidĂ©oconfĂ©rence. Selon KrebsOnSecurity, ces attaquants se font passer pour des investisseurs et proposent de rĂ©soudre des problèmes de connexion avec des liens malveillants, menant au tĂ©lĂ©chargement de logiciels malveillants. Cette mĂ©thode a notamment Ă©tĂ© employĂ©e par le groupe Lazarus ciblant le secteur des cryptomonnaies. Entre janvier 2020 et fĂ©vrier 2024, cette forme de cybercriminalitĂ© a permis de dĂ©rober 75,3 milliards de dollars en cryptomonnaies. Pour se prĂ©munir, il est conseillĂ© d'éviter d'installer des programmes non sollicitĂ©s. Un campus cyber pour Centre-Val de Loire La rĂ©gion Centre-Val de Loire aura un CAMPUS CYBER Ă Bourges fin 2024, en collaboration avec le cabinet parisien CMI StratĂ©gies, pour centraliser la formation et l'innovation en cybersĂ©curitĂ©. Cette initiative vise Ă renforcer l'écosystème de sĂ©curitĂ© numĂ©rique rĂ©gional, attirer les entreprises spĂ©cialisĂ©es et sensibiliser le public. Le choix de Bourges est tactique, compte tenu de la prĂ©sence d'industries de la dĂ©fense (Nexter, Thalès…) et d'institutions comme l'Institut National des Sciences AppliquĂ©es (INSA). Le projet s'inscrit dans une stratĂ©gie nationale encouragĂ©e par l'ANSSI, visant Ă faire de la rĂ©gion un territoire de confiance numĂ©rique d'ici 2028.

25% de baisse du trafic provenant de GOOGLE pour de nombreux sites d’ici 2026 Le trafic web en provenance de Google devrait diminuer dans les annĂ©es Ă venir, selon des prĂ©visions de Gartner qui anticipent une baisse de 25 % d’ici 2026. Cette tendance inquiète les crĂ©ateurs de contenu dont le trafic dĂ©pend significativement des visites provenant de Google. La nouvelle fonctionnalitĂ© de recherche gĂ©nĂ©rative de Google, qui intègre l’intelligence artificielle pour fournir des rĂ©ponses dĂ©taillĂ©es, relègue les liens vers d’autres sites plus bas dans les rĂ©sultats de recherche. Cette Ă©volution pourrait rĂ©duire considĂ©rablement le trafic des sites web et porter un coup dur aux crĂ©ateurs et Ă©diteurs de contenu en ligne. Michael Sanchez, PDG de Raptive, estime que ces changements pourraient causer des pertes de l’ordre de 2 milliards de dollars pour les crĂ©ateurs de contenu.

ACQUISITIONS:

Uber Technologies met la main sur l’activitĂ© Foodpanda de Delivery Hero SE Ă TaĂŻwan pour 950 millions de dollars, consolidant ainsi sa position sur un marchĂ© clĂ© en Asie. L’accord, payable en espèces et prĂ©vu pour ĂŞtre finalisĂ© au premier semestre 2025, reprĂ©sente l’une des plus grandes acquisitions Ă TaĂŻwan en dehors du secteur des semi-conducteurs. Cette opĂ©ration marque Ă©galement un retrait stratĂ©gique de la sociĂ©tĂ© allemande en Asie. Uber et Delivery Hero, dĂ©sormais les deux acteurs dominants du marchĂ© taĂŻwanais de la livraison de repas, doivent obtenir l’approbation rĂ©glementaire pour finaliser la transaction. Uber espère fusionner les deux entreprises sous la marque Uber Eats, tout en achetant pour 300 millions de dollars d’actions nouvellement Ă©mises par Delivery Hero.

Le groupe BtoB 100% digital spĂ©cialisĂ© dans l’actualitĂ© du corporate finance CFNEWS a acquis 75 % de Satellifacts, son homologue parisien spĂ©cialisĂ© dans l’actualitĂ© du cinĂ©ma et de l’audiovisuel pour les professionnels, crĂ©ant ainsi un ensemble gĂ©nĂ©rant 8 millions d’euros de revenus.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

La startup mexicaine de BNPL, APLAZO, a levĂ© 45 millions de dollars lors d’une sĂ©rie B menĂ©e par QED Investors, portant son financement total Ă plus de 100 millions de dollars en fonds propres et 75 millions de dollars en dette engagĂ©e.

PEPPER, qui dĂ©veloppe des outils de gestion des commandes, de facturation pour les distributeurs alimentaires indĂ©pendants, a levĂ© 30 millions de dollars lors d’une sĂ©rie B dirigĂ©e par Iconiq Growth.

650 millions pour le nouveau fonds d’ACCEL

Près de 25 ans après l’ouverture de son bureau Ă Londres, ACCEL a levĂ© un huitième fonds early stage de 650 millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs en Europe et en IsraĂ«l. Ce fonds renforce la structure d’ACCEL et permet d’accompagner les startups de l’early stage jusqu’Ă leur expansion internationale. Le fonds d’investissement a dĂ©jĂ soutenu plus de 200 entreprises dans 20 pays (SUPERCELL, BLABLACAR, DOCTOLIB, SHIFT TECHNOLOGY, SORARE, FILIGRAN, LYDIA, ou encore SWAN.

PATRON CAPITAL, investisseur institutionnel paneuropĂ©en, a clĂ´turĂ© son septième fonds phare, levant plus de 860 millions d’euros, dont 200 millions de capital de co-investissement. Fund VII ciblera des investissements en difficultĂ© et sous-Ă©valuĂ©s en Europe de l’Ouest, avec des transactions typiques de 30 Ă 80 millions d’euros.

SOFTBANK a enregistrĂ© un gain de 724,3 milliards de yens (4,6 milliards de dollars) avec son Vision Fund pour 2023 dont l’exercice fiscal se termine en mars, marquant le premier bĂ©nĂ©fice du fonds depuis 2021. Pour l’ensemble de l’annĂ©e fiscale, le segment Vision Fund a rĂ©alisĂ© un bĂ©nĂ©fice de 128,2 milliards de yens, contre une perte de 4,3 trillions de yens l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Le gain du Vision Fund est principalement dĂ» Ă l’introduction en bourse du concepteur de puces Arm. Toutefois, SoftBank a subi des pertes sur certaines de ses autres investissements, notamment DiDi et WeWork.

+ FRENCHWEB MARKET

La startup basĂ©e Ă Cambridge, Raspberry Pi, finalise ses plans pour entrer en bourse Ă la London Stock Exchange ce mois-ci. Cette opĂ©ration pourrait valoriser l’entreprise jusqu’Ă 500 millions de livres sterling.

BALDERTON CAPITAL fonds europĂ©en dĂ©diĂ© Ă l’Early Stage et au Growth, annonce la nomination de deux profils stratĂ©giques en France, Solène BrĂ©bant et Elena Moneta. Solène BrĂ©bant, nommĂ©e en tant qu’Associate, accompagnera ZoĂ© Mohl dans les investissements des startups en phase de dĂ©marrage, tandis qu’Elena Moneta, nommĂ©e en tant que Principal, investira dans les scaleups en phase de croissance.

