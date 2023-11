[SERIE B] 100 millions d’euros pour MYLIGHT150 et sa solution de batteries virtuelles

Fondée en 2014 par Ondine et son frère Virgile Suavet, la startup française mylight150 a rapidement émergé comme un acteur innovant dans le domaine de l’autoconsommation solaire. Avec une présence en France, Espagne, Suisse et Roumanie, mylight150 se distingue par sa gamme complète de solutions solaires résidentielles intégrées. Ces solutions comprennent des équipements photovoltaïques propriétaires, des outils numériques et des services de gestion intelligente de l’énergie, visant à réduire la facture énergétique et augmenter l’efficacité des foyers et bâtiments tertiaires.

L’Europe fait face à une vague d’électrification, avec une consommation d’électricité des ménages prévue pour doubler en dix ans. La transition vers les pompes à chaleur et les véhicules électriques nécessite une augmentation significative de la production d’électricité. L’Union Européenne vise à porter à 42,5% la part des énergies renouvelables dans sa consommation énergétique globale d’ici 2030, avec l’autoconsommation solaire en première ligne.

Mylight150 répond à ces enjeux avec son offre MySmartBattery, qui permet le stockage virtuel du surplus d’électricité produit par les panneaux photovoltaïques pour une utilisation ultérieure. Cette innovation a permis à plus de 7500 abonnés en France de réduire de moitié leur facture d’électricité. En outre, mylight150 conçoit des panneaux solaires de pointe et développe des solutions d’intelligence artificielle, telles que GreenPlay pour les chauffe-eau, réduisant davantage les coûts énergétiques.

Avec une croissance impressionnante ces trois dernières années, quintuplant son chiffre d’affaires et ses effectifs, mylight150 est en bonne voie pour étendre son influence. Plus de 30 000 installations ont été réalisées en France, consolidant sa position de leader dans le secteur.

Mylight150 annonce une levée de fonds de 100M€ auprès de Eiffel Investment Group, Azora Capital, Andera Partners et la participation de Elevation Capital Partners, investisseur historique, pour accélérer le développement de l’autoconsommation et conquérir de nouveaux marchés.

Cette levée de fonds vise à étendre l’empreinte géographique de l’entreprise, notamment en Espagne, et à développer de nouvelles solutions pour des segments de marché émergents comme les pompes à chaleur et les chargeurs de véhicules électriques.

En 2023, mylight150 prévoit un chiffre d’affaires d’environ 100M€, avec une équipe de 260 salariés, dont plus de 70 dans les équipes Technologie et Innovation. Avec des plans de recrutement ambitieux et une vision de multiplier son chiffre d’affaires par 5 d’ici 2030, mylight150 veut s’affirmer comme un acteur incontournable dans le paysage de l’énergie renouvelable en Europe.

Pour en parler plus en détail nous recevons Ondine Suavet, co fondatrice et CEO de MYLIGHT150