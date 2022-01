[Serie D] 486 millions d’euros pour Qonto, la 25ème licorne française, aux résultats contrastés

Objectif atteint pour les équipes de la FrenchTech avec cette 25eme licorne française, qui réalise un tour de table historique de 486 millions d’euros, mené par les fonds américains Tiger Global et TCV.

Une levée de fonds qui contraste avec les résultats financiers de la startup: si les fondateurs Alexandre Prot et Steve Anavi promettent à leurs nouveaux actionnaires le million de clients en 2025, la désormais licorne n’en compterait que 220 000 aujourd’hui et ce sur l’ensemble de ses marchés en europe (Allemagne, Espagne, France et Italie).

Selon nos confrères des Echos, Qonto aurait enregistré en 2020 un chiffre d’affaires de 19,8 millions d’euros assorti d’une perte de 26,9 millions d’euros. La neo banque qui souhaitait obtenir un agrément d’établissement de crédit pour devenir une banque au sens réglementaire du terme a également du faire machine arrière, et opter pour des partenariats avec d’autres startups à l’instar d’October.

Créée en 2016 par Alexandre Prot et Steve Anavi après avoir fondé une première entreprise, Smokio, en 2013. Une expérience pendant laquelle les deux associés se sont sentis frustrés par les relations qu’ils entretenaient avec leur banque, Qonto est une banque en ligne bancaire à destination des PME, start-up et indépendants.

