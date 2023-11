[SERIE B] 83 millions d’euros pour BRAINCUBE et sa solution d’analyse de données pour l’industrie

Fondé en 2007, par Hélène Olphe-Galliard, Sylvain Rubat du Mérac et Laurent Laporte, Braincube est un éditeur de logiciels qui utilise les données de l’entreprise, l’intelligence artificielle et l’analyse avancée de ces données pour gérer et améliorer les performances des acteurs industriels.

La solution de l’entreprise est destinée à améliorer les performances de qualité de fabrication des industriels et la productivité de leurs usines tout en permettant un processus de contrôle autonome. BRAINCUBE déclare que sa solution est utilisée dans les salles de contrôle et les ateliers de production de plus de 800 lignes de fabrication dans le monde.

La société, basée à Issoire en Auvergne, compte un peu plus de 200 collaborateurs. Forte d’un chiffre d’affaires d’environ 25 millions d’euros, BRAINCUBE boucle un tour de table de 83 millions d’euros auprès de nouveau partenaires financiers, BPIFRANCE et Scottish Equity Partners.

BRAINCUBE avait précédemment levé 12 millions d’euros auprès d’IRIS et NEXT47.

Fort de ce nouveau financement BRAINCUBE souhaite accélérer son développement à l’international, qui devrait d’ici 10 ans représenter plus de la moitié de son chiffre d’affaires et renforcer ses activités innovantes au travers d’acquisitions de startups développant des solutions d’IA dans le domaine de l’industrie.

Braincube compte plus de 250 clients, dont 50% son des industriels du CAC40 ou des acteurs comme ArcelorMittal, ou encore Nestlé parmi ses clients. A noter le départ fin 2022 de sa co fondatrice et Directrice Générale Hélène Olphe-Galliard.