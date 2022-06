[Série B] Strapi lève 31 millions de dollars auprès de CRV

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Deux ans après une série A de 10 millions de dollars, la startup Strapi, qui déploie une solution de gestion de contenus open source, lève 31 millions de dollars auprès de CRV, Flex Capital et Index Ventures, ainsi que de nouveaux investisseurs comme l’ancien CEO de Github, Nat Friedman, le co-fondateur d’Algolia, Nicolas Dessaigne, et le PDG de Netlify, Matt Billmann Christensen. Cette opération porte le financement total de l’entreprise à 45 millions de dollars.

Fondé en 2016 par Pierre Burgy, Aurélien Georget et Jim Laurie, Strapi déploie un CMS headless open source (c’est-à-dire qu’il n’est pas directement relié au front-office) téléchargé 7 millions de fois et utilisé par des grands groupes comme AT&T, eBay, IBM ou encore Toyota.

Une approche « developer-first »

« Trouver un système de gestion de contenu qui ravit les développeurs et leur permet d’avancer rapidement tout en offrant aux gestionnaires de contenu un haut niveau d’autonomie reste un défi pour de nombreuses entreprises », commente Reid Christian, associé général de CRV. « Avec son approche « developer-first » basée sur l’open source et la personnalisation, Strapi occupe une position unique pour résoudre ce défi pour de nombreuses entreprises dans un large éventail d’applications et de cas d’utilisation. »

La startup française ambitionne désormais d’investir dans le développement de son produit et de sa communauté. « Ce tour de table en dit long sur l’adoption rapide de Strapi parmi les développeurs qui ont besoin d’un système de gestion de contenu suffisamment personnalisable pour surmonter la complexité associée à une longue queue de cas d’utilisation qui fonctionne sur de plus en plus d’appareils, de formats, de sources et de parties prenantes », explique Pierre Burgy, CEO de Strapi. « Il nous donne l’opportunité de continuer à construire une activité durable et d’investir dans le développement de la communauté et de l’écosystème open source Strapi ».