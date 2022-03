[Série A] Pionnier du néo-syndic, Homeland lève 9 millions d’euros pour se déployer en France

36% des copropriétaires en France souhaiteraient changer de syndic, un chiffre qui monte à 44% en Ile-de-France. Fondé en 2016, Homeland se positionne comme le premier néo-syndic à avoir vu le jour en France pour répondre aux attentes des co-propriétaires. Depuis, des plateformes similaires ont fait leur apparition à l’instar de Bellman, Matera ou encore Hello Syndic. Aujourd’hui, Homeland accélère en levant 9 millions d’euros auprès de Réflexion Capital et de la Banque des Territoires, avec l’ambition de s’étendre dans toute la France.

Lancé sous l’impulsion de Frédéric Remeur et Renaud Lerooy, ce néo-syndic permet, par définition, d’administrer et de gérer un syndicat de copropriétaires, tout en agissant en qualité de représentant légal. Homeland a déployé une plateforme permettant d’automatiser une grande partie des tâches administratives et comptables, et de fournir une transparence en temps réel sur l’avancée de la comptabilité et des dossiers en cours. La startup apporte également une assistance 24/7 à l’ensemble des copropriétaires.

« En France, il y a eu beaucoup d’évolutions réglementaires en 2016, notamment avec le décret d’application de la loi Alur (Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) de 2014 », explique Renaud Lerooy. « Nous nous sommes rendu compte qu’il n’y avait pas d’outil fluide qui permettait de la transparence dans ce métier. La première chose que nous avons mise en place a été la disponibilité à une assistance 24/7, avant de développer des outils de gestion, afin de créer une offre plus orientée vers le client ».

Homeland, qui avait déjà levé 2 millions d’euros en 2019 auprès de Newfund pour déployer ses services en région parisienne, ambitionne désormais d’étendre sa stratégie de croissance externe dans toute la France.

Retrouvez l’interview complète de Renaud Lerooy, co-fondateur de Homeland :