[Série B] Ouihelp lève 30 millions d’euros pour renforcer sa solution d’aide à domicile

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie devrait passer de 2 à 4 millions d’ici 2050 selon l’INSEE. Face au vieillissement de la population, la startup Ouihelp déploie une solution d’aide à domicile basée sur un algorithme de matching. Pour accélérer son déploiement, elle vient de réaliser un tour de table de 30 millions d’euros auprès de Creadev, Future Positive Capital et XAnge, ce qui porte son financement total à 33,4 millions d’euros.

Lancé en 2016 par Pierre-Emmanuel Bercegeay, Victor Sebag et Bastien Gandouet, Ouihelp est une solution d’aide à domicile pour les personnes âgées afin de les aider à vivre chez elles le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. « Selon les sondages, 90% des gens souhaitent passer leur grand âge à domicile », affirme Victor Sebag, COO de Ouihelp. Pour ce dernier et ses associés, ce sont des expériences personnelles qui les ont conduits à lancer ce projet.

« Ces expériences nous ont poussées, mes associés et moi, à nous attaquer à ce sujet de société qui est le vieillissement de la population et la prise en charge de la perte d’autonomie à domicile », raconte Victor Sebag. « Face à l’absence de solutions que je trouvais suffisamment qualitatives face à un tel enjeu, nous nous sommes attaqués à ces sujets avec mes associés ».

Un algorithme de matching

Afin d’accompagner les personnes âgées dans leur quotidien, la startup a déployé un algorithme de matching permettant aux familles de trouver l’auxiliaire de vie la plus adaptée à la personne, ainsi que des outils de suivi des interventions et d’automatisation des tâches administratives.

Présent dans 30 villes en France et fort de 170 collaborateurs et 800 auxiliaires de vie, Ouihelp ambitionne d’atteindre les 200 agences sur le territoire d’ici 5 ans. « Dans les 24 prochains mois, ce sont 300 personnes que nous cherchons à recruter et 2 500 nouvelles auxiliaires de vie ».

Retrouvez l’interview complète de Victor Sebag, co-fondateur et COO de Ouihelp :