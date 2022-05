[PropTech] Masteos, une startup à la conquête du fructueux marché de l’investissement locatif

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Pour cette semaine consacrée aux entreprises innovantes de la PropTech en France, nous recevons Thierry Vignal, président et co-fondateur de la startup Masteos. Spécialisé dans la gestion des investissements locatifs, Masteos se déploie sur un marché de plus en plus large. En effet, on estime que l’investissement locatif en France représente un tiers des achats immobiliers, un chiffre qui ne cesse de croître ces dernières années malgré la crise.

« La raison est très simple », affirme Thierry Vignal. « En France, nous sommes les champions d’Europe de l’investissement locatif car nous avons accès à un levier bancaire très généreux. Les niveaux d’apports, par exemple en Espagne, au Portugal, en Grèce ou en Italie sont beaucoup plus proches de 30 ou 40%, ce qui est gigantesque. Cela prive une très grande partie des ménages de l’investissement locatif dans ces pays ».

Un petit marché au fort potentiel

L’accessibilité du marché de l’investissement locatif en France a poussé d’autres entrepreneurs à se lancer, à l’instar de Beanstock, fondé deux anciens salariés de la licorne espagnole Glovo. Pour Thierry Vignal, ce secteur en est encore à ses débuts mais propose une valeur ajoutée importante, comparé aux acteurs traditionnels de l’immobilier.

« Ce secteur, que nous appelons le Buy-side (car nous sommes du côté acheteur) est tout petit. Le Buy-side, au sein du marché de l’investissement locatif, représente 2%. Nos concurrents sont toutes les agences traditionnelles, Sell-side, qui se limitent à mettre en relation un acheteur et un vendeur », explique-t-il. « L’expertise nécessaire au secteur du locatif est immense. Il y a un besoin technique très fort, et nous pensons que les agents traditionnels ne sont pas pertinents sur ce secteur mais le sont beaucoup plus sur les résidences principales ».

La PropTech, « le grand oublié » des fonds ?

« La PropTech est un secteur qui concerne 100% de la population mais qui est peu regardé par les investisseurs. Le marché du locatif en France est estimé à 10 milliards d’euros, pour 50 milliards en Europe, mais aucune startup ne s’occupe de ce sujet », s’agace le président de Masteos. « J’ai l’impression que les fonds de ventures capital ne se soucient pas du plus gros secteur de l’économie mondiale qu’est l’immobilier. C’est le grand oublié, pour des raisons que j’ignore. »

Néanmoins, les levées de fonds dans la PropTech en France se font de plus en plus nombreuses et atteignent parfois des sommes importantes dès le tour de table en amorçage. C’est le cas notamment de la startup Prello, qui a lancé un service permettant à des particuliers d’acheter une résidence secondaire à plusieurs, en co-propriété, et qui a levé 15 millions d’euros seulement 6 mois après son lancement. « Le fait que les fonds soient de plus en plus actifs est encourageant, nous voyons de vraies technologies évoluées, pas seulement des gadgets, mais de vraies technologies qui améliorent l’expérience de l’investisseur en immobilier », tempère Thierry Vignal.

Fort de 370 collaborateurs, Masteos a des ambitions technologiques, auxquels se consacrent 40 développeurs en interne, ainsi qu’une vision européenne. La startup, fondée par Maxime Hanquier et Thierry Vignal en 2019, a depuis ouvert des bureaux en Espagne et en Belgique pour permettre aux Français d’investir à l’étranger. Masteos, qui est localement présent dans les villes où il opère, compte plus de 150 salariés dédiés aux travaux, notamment des plombiers, ouvriers, électriciens, architectes ou encore décorateurs.

Retrouvez l’interview complète de Thierry Vignal, président et co-fondateur de Masteos :