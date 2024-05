[SERIE B] RESILIENCE lève 25 millions de dollars pour se déployer en Belgique et en Allemagne

Avec notre partenaire SEISMIC, ne cessez jamais d'améliorer vos interactions clients

La startup RESILIENCE (https://www.resilience.care) spécialisée dans la télésurveillance médicale et l’accompagnement des patients en oncologie, annonce une levée de fonds de 25 millions de dollars. Ce nouveau tour de financement, mené par Picus Capital et Red River West, avec la participation de Cathay Innovation, Singular, et Seaya Ventures, vise à renforcer son déploiement en France et à l’international.

Depuis sa création en février 2021, Resilience a rapidement gagné du terrain grâce à une adoption rapide de ses solutions de télésurveillance. La startup avait précédemment levé 5 millions d’euros en amorçage en mars 2021 et 40 millions d’euros en série A en janvier 2022. Cette nouvelle levée de fonds vient conforter ses ambitions de devenir le leader européen de la prise en charge à distance des patients atteints de maladies chroniques.

Déployée auprès de 10 000 patients et plus de 90 établissements de santé, RESILIENCE propose une plateforme de télésurveillance médicale de classe IIa et une application mobile pour les patients. En octobre 2023, la Haute Autorité de Santé (HAS) a reconnu la valeur clinique de son dispositif médical, lui accordant le premier remboursement en nom de marque pour un dispositif de télésurveillance en oncologie.

Avec ce nouveau financement, Resilience projette d’étendre son déploiement en Belgique, où elle est déjà intégrée dans trois établissements, et a déposé une demande de remboursement auprès de l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI). La startup envisage également de se développer en Allemagne, qui enregistre environ 500 000 nouveaux cas de cancers chaque année.

RESILIENCE s’engage également à contribuer à la recherche médicale en s’appuyant sur l’analyse de données de vie réelle recueillies auprès des utilisateurs de son dispositif. La société participe à 19 études cliniques en cours et collabore sur des projets de recherche avec des partenaires académiques et industriels, notamment les projets européens CARE1 et e-Quol.

Créée par par Céline Lazorthes (Leetchi) et Jonathan Benhamou (PeopleDoc) RESILIENCE cherche à rendre le patient acteur de son parcours de soin et leur permettre de bénéficier d’un suivi plus adapté, personnalisé et surtout plus humain.

Resilience intervient à un moment où ce sont plus de 18 millions de cancers qui sont détectés chaque année dans le monde, et selon l’OMS, il devrait y en avoir 30 millions à l’horizon 2040. Et ce avec seulement 67 000 oncologues dans le monde pour traiter ces cancers.