[Série B] Sencrop lève 18 millions de dollars pour démocratiser l’agriculture de précision

Démocratiser l’agriculture de précision grâce aux informations météo ultra-locales, c’est l’ambition de Sencrop, qui vient de lever 18 millions de dollars auprès de JVP. Cette opération porte le financement total de la startup lilloise à 30 millions de dollars, six ans après son lancement.

Fondé en 2016 par Michael Bruniaux et Martin Ducroquet, Sencrop déploie des capteurs et solutions connectées aux parcelles agricoles. L’entreprise s’adresse aux agriculteurs, viticulteurs, maraîchers ou arboriculteurs en leur permettant de recevoir en temps réel et en prédictif les informations météo ultra-locales issues de leurs parcelles (température, humidité, vitesse du vent ou cumul des pluies).

« Notre application mobile leur permet de visualiser ce qu’il se passe sur leurs parcelles », explique Martin Ducroquet, directeur général de Sencrop. « Ils vont pouvoir s’équiper eux-mêmes de capteurs et les installer, ou se connecter sur des capteurs qui ont été mis en place par des groupements de producteurs. »

Poursuivre une expansion internationale

Les agriculteurs ont également accès à l’historique des données afin de les aider à prendre les bonnes décisions. « L’utilisateur va pouvoir accéder à des historiques de données, comparer les saisons et ses parcelles », ajoute Martin Ducroquet. « Il voit également le temps réel. Il y a un rafraîchissement des données toutes les 15 minutes ».

La startup, qui distribue ses produits dans plus de 25 pays, ambitionne de poursuivre son expansion internationale. « Nous avons aujourd’hui des bureaux dans 7 pays européens. Ce tour de table va nous permettre de poursuivre notre déploiement marketing et commercial d’abord, tout en développant plus de valeur autour de nos produits ».

Retrouvez l’interview complète de Martin Ducroquet, co-fondateur et Directeur général de Sencrop: