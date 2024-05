[SERIE C] AAREON met la main sur STONAL, plateforme SaaS de gestion d’actifs immobiliers

Avec notre partenaire SEISMIC, ne cessez jamais d'améliorer vos interactions clients

Lancée en 2017 par Michel Tolila et Jean-Maurice Oudot, sous le nom « La Foncière Numérique », STONAL déploie une plateforme SaaS à destination des grands propriétaires et gestionnaires d’actifs immobiliers.

En 2022, STONAL lève 20 millions d’euros auprès de Raise Investissement, le fonds de Clara Gaymard et Gonzague de Blignières ainsi que Jean François DEHECQ, co fondateur de SANOFI.

Sous le pilotage de Robin Rivaton, STONAL prend la voie de l’IA afin de récolter un maximum d’informations qu’il s’agisse de la documentation des biens immobiliers et de données collectées afin de développer une base de données précise et le plus à jour possible. L’objectif est d’offrir aux gestionnaires d’actifs un outil qui leur permette de gérer avec précision les critères ESG (Environnementaux, Sociaux, et de Gouvernance) de leurs parcs immobiliers afin d’établir des plans pluriannuels de travaux pour augmenter leurs rendements et en préserver la valeur.

STONAL accueille aujourd’hui un nouvel actionnaire, le groupe allemand AAREON, l’un des principaux fournisseurs de solutions numérique pour les acteurs de l’immobilier. AAERON investit 100 millions d’euros dans le cadre d’une prise de participation qui sera à terme majoritaire, laissant au management de STONAL l’autonomie de se développer pendant 3 à 5 ans. Au cours de cette opération, Jean François DEHECQ liquide sa position, RAISE reste au capital tout en cédant une partie de ses actions.

Fondé en 1957, AAERON s’est imposé dans le domaine des ERP et solutions numériques dédiées au secteur immobilier. Le groupe s’est développé ces dernières années au travers de nombreuses acquisitions dont . AAERON a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 308,5 millions d’euros pour un ebitda de 75,3 millions d’euros. La filiale française pilotée par Yves LE MEUR, compte 210 collaborateurs pour un chiffre d’affaires en 2023 de 34,39 millions d’euros et 11,06 millions d’euros d’ebitda.