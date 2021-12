[SERIE C] Lydia rejoint le cercle des licornes françaises après une levée de 103 millions de dollars

Après Swile, ManoMano, Sorare ou encore Ledger, c’est au tour de la célèbre plateforme de paiement mobile Lydia de rejoindre le cercle des licornes, dopé par les investissements étrangers dans les startups françaises. La FinTech annonce aujourd’hui une nouvelle levée de fonds de 103 millions de dollars, portant sa valorisation à plus d’un milliard de dollars. L’opération, portée par Dragoneer et Echo Street, avec les investisseurs historiques Tencent, Accel et Founders Futur, lui permettra de financer son ambition de devenir une «super-application» financière.

Lydia est en 115ème position du FrenchWeb 500, le classement des entreprises françaises de la tech.

Lancée en 2013 par Antoine Porte et Cyril Chiche, Lydia a connu une accélération importante en 2021 puisqu’elle revendique des croissances mensuelles à deux chiffres. Selon l’entreprise, 2 millions de Français ont déjà utilisé Lydia pour l’un de ses services de comptes courants, de comptes joints, de crédit, d’épargne et d’investissement. Afin de compléter son offre, la startup a lancé le mois dernier une solution de trading 100% mobile. Pour ce faire, Lydia s’est associée à la plateforme autrichienne Bitpanda, spécialisée dans le trading de cryptomonnaies, d’actions et de métaux précieux.

Pour la FinTech tricolore, les ambitions sont élevées. Lydia a pour objectif de devenir le compte principal de 10 millions de citoyens européens d’ici 2025. La startup prévoit d’embaucher près de 800 personnes dans les trois prochaines années (dont 160 en 2022), afin d’élargir ses offres de crédit et d’investissement, et devenir un acteur de référence dans au moins trois grands pays de l’Union Européenne.

« Ces nouveaux moyens nous permettent d’aller plus loin, plus vite dans notre mission de changer les codes de la banque, en rendant tous les services financiers plus simples, plus accessibles, plus instantanés aussi », commente Cyril Chiche, président et co-fondateur de Lydia. « Le succès de Lydia année après année et son adoption par plus d’un tiers des français âgés de 18 à 35 ans confirme l’alignement de notre vision avec les attentes actuelles en matière de services bancaires. Cette méga levée de fonds est par ailleurs un nouveau symbole du dynamisme remarquable de l’écosystème tech français et un signe fort de sa capacité à créer dans les années à venir un nombre significatif de champions internationaux. »

Depuis son lancement, la startup basée à Paris a levé 225 millions d’euros auprès d’investisseurs internationaux tels que Accel, Tencent, XAnge, New Alpha, Groupe Duval et Founders Future, et compte plus de 150 collaborateurs.