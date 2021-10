[Silicon Carne] Comment la Tech peut réinventer notre système éducatif

L’université n’a pas beaucoup changé en 50 ans, alors que le monde lui a changé. Plus précisément, la technologie a changé et, avec elle, le marché du travail. Les rouages poussiéreux de notre système éducatif n’ont pas suivi le rythme, et aujourd’hui nous sommes face à un système dépassé, inégalitaire, qui ne répond plus aux besoins des étudiants du 21e siècle.

La technologie est censé rendre la vie plus abordable, plus accessible et de meilleure qualité, sauf visiblement quand on parle d’enseignement.

La Covid a mis en évidence les limites du système. A l’heure d’une troisième rentrée scolaire touchée par la pandémie. Parents, enseignants, élèves, tout le monde en a marre. Marre des cours sur Zoom ; marre des solutions EdTech qui agissent comme des pansements sur un système obsolète. Il est temps de réinventer la façon dont nous apprenons.

Invités :