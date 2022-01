[Silicon Carne] La Tech démissionne

C’est un véritable Tsunami ! Des centaines d’ingénieurs et cadres de la Silicon Valley quittent leurs jobs chez Google, Amazon, Facebook ou Apple. Il semblerait que les talents les plus brillants de la Tech ont décidé de changer de crémerie et on entend parler de plus en plus de démission en ce moment.

Cette vague démissionnaire ne touche pas que les géants de la Tech, c’est toute l’Amérique aujourd’hui qui pose sa démission. Alors que se passe-t-il véritablement ? Comment les entreprises résistent et s’adaptent à la nouvelle donne et est-ce que l’Europe est touchée par le même phénomène ? On en parle cette semaine dans Silicon Carne avec mes invitées.

