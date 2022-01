[Série D] Exotec lève 335 millions de dollars pour devenir la première licorne industrielle française

Exotec, fabricant de robots pour la préparation de commandes installé à Croix près de Lille, a annoncé lundi avoir levé 335 millions de dollars et affirme ainsi devenir la première licorne industrielle française, avec une valorisation qui dépasse les 2 milliards de dollars. Dans son communiqué, Exotec indique que « grâce à cette levée de fonds, il ambitionne d’accélérer son expansion internationale et de devenir le leader mondial de la robotique logistique », et prévoit notamment de recruter 500 ingénieurs R&D supplémentaires d’ici 2025.

Le fabricant, qui avait déjà levé 90 millions de dollars en septembre 2020, fait état d’une levée de fonds de 335 millions de dollars à l’issue d’un tour de table de Série D mené par Goldman Sachs Asset Management, aux côtés de Bpifrance, via son fonds Large Venture et 83North. Désormais valorisée à 2 milliards de dollars, Exotec devient la première licorne industrielle française (un terme s’appliquant aux anciennes start-up dont la valorisation atteint le milliard de dollars).

«Pallier la pénurie de main d’oeuvre dans les entrepôts»

« Exotec illustre la capacité de la France à faire émerger des fleurons industriels et des entreprises technologiques de pointe, qui démontrent le savoir-faire de son ingénierie et participent à réindustrialiser l’économie », met l’entreprise en avant, rappelant que ses robots sont « entièrement fabriqués à Croix dans les Hauts-de-France ». Pour elle, la pandémie de Covid-19 « a mis en lumière la fragilité des chaines d’approvisionnement mondialisées, et la nécessité pour les entreprises et les états de repenser les chaînes de valeur pour qu’elles résistent mieux aux chocs. La relocalisation de la production industrielle et la réindustrialisation des économies sont ainsi devenues des priorités », souligne-t-elle.

Ses solutions robotisées sont utilisées par des acteurs internationaux tels que Uniqlo, Decathlon, Carrefour, Cdiscount, Gap ou Geodis. Elles sont « notamment pensées pour pallier la pénurie de main d’oeuvre dans les entrepôts. Exotec promeut une approche collaborative entre humains et robots, qui décuple la productivité des entrepôts tout en améliorant les conditions de travail », déclare Romain Moulin, cofondateur d’Exotec, cité dans le communiqué.

Retrouvez l’interview de Romain Moulin, CEO et co-fondateur d’Exotec, à l’occasion de son entrée au Next40:

