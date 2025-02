Smile Wanted lève plus de 10 M€ pour imposer sa technologie cookieless dans la publicité programmatique

Alors que l’industrie publicitaire amorce un tournant stratégique avec la disparition des cookies tiers, Smile Wanted s’impose comme un acteur clé de la transition. L’adtech française, spécialisée dans la curation d’inventaire publicitaire premium, mise sur une technologie cookieless et des enchères en temps réel pour optimiser la monétisation des éditeurs et le ciblage des annonceurs. Avec une nouvelle levée de fonds de plus de 10 millions d’euros, la société accélère son développement international et renforce son offre technologique.

Une alternative à l’ère post-cookie

La fin programmée des cookies tiers bouleverse l’écosystème publicitaire en ligne. Privés d’un outil de suivi centralisé, les annonceurs et éditeurs doivent repenser leurs stratégies d’audience et de monétisation. Smile Wanted se positionne comme une réponse à cette transformation en s’appuyant sur une approche de curation publicitaire cookieless.

Son algorithme analyse les inventaires disponibles en temps réel, filtre les emplacements à faible engagement et optimise les enchères pour ne conserver que les espaces les plus performants. Cette méthodologie garantit aux annonceurs un ciblage contextuel efficace, sans compromettre la protection des données personnelles. Pour les éditeurs, elle permet d’optimiser les revenus publicitaires en éliminant les impressions non monétisables et en valorisant les inventaires les plus engageants.

Une technologie adoptée par les acteurs du marché

Smile Wanted s’appuie sur des partenariats avec des plateformes de premier plan telles que Equativ, Xandr, Pubmatic et Magnite pour assurer la diffusion des campagnes programmatiques. Sa solution est intégrée dans des milliers de médias premium, lui permettant de traiter plusieurs centaines de millions d’impressions publicitaires chaque jour.

Dans un marché où les enchères en temps réel progressent de 20 % par an, la technologie cookieless de Smile Wanted se positionne comme un levier stratégique pour les annonceurs cherchant des alternatives aux cookies tiers.

Expansion vers les marchés américains et asiatiques

La montée en puissance du programmatique aux États-Unis et en Asie représente un axe de croissance prioritaire pour Smile Wanted. Déjà implantée en Amérique du Nord, l’entreprise accélère son développement sur ces marchés en structurant ses équipes locales et en consolidant ses partenariats avec les principaux acteurs de l’adtech.

Une levée de fonds stratégique pour accompagner la croissance

Pour soutenir cette expansion et renforcer sa plateforme technologique, Smile Wanted annonce une levée de fonds de plus de 10 millions d’euros. Ce tour est mené par Elevation Capital Partners, qui injecte 8 millions d’euros, et complété par Bpifrance. Ces nouveaux financements permettront à la société de recruter des talents clés, d’optimiser ses algorithmes de curation publicitaire et d’accélérer son déploiement sur les marchés américain et asiatique.

Fondée par Gary Abitan, Jérémy Abitan, Maxime Deymes, Meyer Ayache et David Calleri, Smile Wanted revendique un chiffre d’affaires annuel supérieur à 20 millions d’euros et une rentabilité structurelle, un positionnement rare dans le secteur de l’adtech.