X règle 10 millions de dollars pour clore le procès de Trump contre Twitter / Cybersécurité et IA : les enseignements du Sommet pour l’action sur l’IA / les US renvoient Alexander Vinnik en Russie

X règle 10 millions de dollars pour clore le procès de Trump contre Twitter

X (ex-Twitter) a accepté de verser environ 10 millions de dollars pour mettre fin au procès intenté par Donald Trump en 2021 contre la plateforme et son ex-CEO Jack Dorsey. L’ancien président contestait son bannissement après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Ce règlement met un terme à une bataille judiciaire symbolique sur la modération des réseaux sociaux et la liberté d’expression en ligne.

Échange de prisonniers : les États-Unis renvoient Alexander Vinnik en Russie contre Marc Fogel

Les États-Unis ont libéré Alexander Vinnik, cybercriminel russe condamné pour blanchiment de plusieurs milliards via la plateforme BTC-e, dans le cadre d’un échange permettant le retour de Marc Fogel, un enseignant américain détenu en Russie. Vinnik, arrêté en 2017 et condamné aux États-Unis, faisait l’objet d’une longue bataille judiciaire. Par ailleurs, la Biélorussie a libéré trois détenus, dont un journaliste de Radio Liberty, dans un geste présenté comme une initiative de « bonne volonté » sans contrepartie apparente.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

OpenAI abandonne o3 et accélère vers un GPT-5 unifié

OpenAI renonce à lancer o3 en standalone et l’intègre directement à GPT-5, prévu dans les prochains mois. Sam Altman justifie ce choix par une volonté de simplifier l’offre et d’éliminer la complexité du sélecteur de modèles dans ChatGPT. Avant GPT-5, OpenAI déploiera GPT-4.5 (« Orion »), dernier modèle sans raisonnement « chain-of-thought », malgré des performances jugées décevantes. Face à la montée de DeepSeek R1, un modèle open-source chinois concurrent, OpenAI accélère sa roadmap et prévoit une segmentation tarifaire plus fine pour GPT-5.

SailPoint lève 1,38 milliard de dollars en IPO et atteint 12,8 milliards de valorisation

SailPoint, spécialiste des logiciels de sécurité d’entreprise soutenu par Thoma Bravo, a levé 1,38 milliard de dollars lors de son IPO, après un relèvement de la taille de l’offre. L’action a été introduite à 23 dollars, valorisant l’entreprise à 12,8 milliards de dollars. Cette introduction en bourse marque une nouvelle étape pour SailPoint, qui cherche à capitaliser sur la demande croissante de solutions de gestion des identités en entreprise.

Microsoft révèle une vaste opération cybercriminelle russe ciblant des infrastructures critiques

Microsoft a publié une analyse détaillée d’un sous-groupe de l’acteur étatique russe Seashell Blizzard, impliqué dans une campagne d’accès initial « BadPilot » visant des infrastructures mondiales depuis 2021. Ce sous-groupe a exploité des vulnérabilités sur des systèmes exposés à Internet pour établir des accès persistants, permettant des intrusions à grande échelle dans des secteurs sensibles tels que l’énergie, les télécommunications, l’armement et les gouvernements internationaux.

Depuis début 2024, les cyberattaques ont ciblé les États-Unis et le Royaume-Uni, exploitant notamment les failles de ConnectWise ScreenConnect (CVE-2024-1709) et Fortinet FortiClient EMS (CVE-2023-48788). Ces compromissions font partie d’une stratégie élargie de cyberguerre russe, menée en parallèle des conflits géopolitiques, notamment en Ukraine, où ce groupe a déjà orchestré plusieurs attaques destructrices.

Meta optimise sa comptabilité pour l’IA et réduit ses coûts de 2,9 milliards de dollars

Meta a ajusté en Q4 ses règles de dépréciation des infrastructures IA, prolongeant leur durée d’amortissement de 4-5 ans à 5,5 ans. Cette modification comptable réduira ses dépenses de 2,9 milliards de dollars en 2025, augmentant ainsi son bénéfice.

+ LE CLUB FRENCHWEB

Talkspirit veut devenir l’Operating System des organisations qui veulent accélérer vers l’impact

+ LEVEES DE FONDS

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: