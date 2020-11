Spotify rachète la société de podcasts Megaphone pour 235 millions de dollars

Face à la montée en puissance de services tels qu’Amazon Music, Pandora ou Apple Music, Spotify poursuit sa stratégie d’investissement dans l’univers des podcasts avec le rachat de la société d’hébergement de podcasts Megaphone pour une montant de 235 millions de dollars. Megaphone propose notamment des outils d’hébergement et de distribution pour les éditeurs de podcasts. Les sociétés ont refusé de déclarer si la transaction était réalisée en espèces, en actions ou un mélange des deux.

Un ciblage publicitaire exclusif

Megaphone dispose de plus de 5 500 émissions hébergées sur sa plateforme réalisées par de grands éditeurs de podcasts tels que Slate, iHeartMedia, Disney et Vox Media. Cette acquisition signifie que tous les podcasts actuellement hébergés sur Megaphone auront accès à la technologie exclusive d’insertion d’annonces publicitaires de Spotify, appelée Streaming Ad Insertion.

Les publicités sont alors ciblées en fonction de l’auditeur. Spotify est la seule entreprise à proposer que les publicités soient insérées en temps réel au lieu d’être échangées avant une écoute. Le système de Spotify prend des décisions en temps réel sur les publicités qu’un auditeur spécifique doit entendre en fonction de ses données et également en fonction des objectifs des différentes offres publicitaires. C’est la première fois que Spotify ouvrira cet outil au-delà de ses propres podcasts originaux et exclusifs.

Une stratégie de diversification en cours

Avant Megaphone, la plateforme de streaming avait déjà mis la main sur différentes entreprises autour du podcast, notamment Gimlet Media pour 200 millions de dollars, Parcast pour 56 millions de dollars, The Ringer pour 196 millions de dollars, Anchor pour 140 millions de dollars et plus de 100 millions de dollars pour la distribution exclusive et les ventes publicitaires liées aux podcasts de Joe Rogan.

Avec cette nouvelle acquisition, Spotify possède désormais un écosystème de podcasting complet: un réseau d’émissions exclusives, un lecteur de podcast, un logiciel de création de podcast, une société d’hébergement et sa propre équipe de vente d’annonces.

Spotify propose aujourd’hui plus de 700 000 podcasts et 50 millions de titres musicaux. L’entreprise comptabilise 271 millions d’utilisateurs dont 124 millions abonnés à une offre payante. Depuis son lancement, la société suédoise a reversé plus de 15 milliards de dollars aux ayants-droits. En 2019, malgré un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros en progression de 28%, Spotify a enregistré encore 186 millions d’euros de pertes.