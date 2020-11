L’hydrogène et les taxis volants peuvent-ils sauver le secteur aéronautique?

Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 06h45 avec Joseph Postec

Frappé de plein fouet par la crise du coronavirus, le secteur aéronautique traverse la plus grave crise de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Le trafic aérien s’est retrouvé presque complètement à l’arrêt à partir de mars, avant une timide reprise cet été. Mais la deuxième vague de Covid-19 qui frappe actuellement l’Europe a douché les espoirs d’un retour rapide à la normale.

Ce ne sera pas avant 2024. Si la crise fait trembler un secteur qui représente 400 000 emplois en France, elle est aussi l’occasion d’accélérer l’innovation à l’heure du réchauffement climatique. François Chopard, fondateur de Starburst Accelerator, incubateur de start-up aéronautiques et spatiales, fait le point sur la situation actuelle du secteur et les innovations qui pourraient le révolutionner, comme l’hydrogène.

Découvrez un extrait de l’Episode 5 du podcast L’Audace, réalisé en partenariat avec la French Tech, afin de vous faire découvrir des clefs pour accueillir, financer, manager et encourager des talents aux profils atypiques. Nous réalisons un focus sur la thématique de l’échec. Comment prendre le risque d’échouer lorsqu’on a un profil atypique ? La peur de l’échec est-elle plus grande lorsqu’on a pas de filet de sécurité?

Fabrice Grinda, entrepreneur et business angel, revient sur cette notion d’échec et de risque si présents dans l’entrepreneuriat et qui sont amplifiés pour les profils atypiques. Ismael Nzouetom, camerounais et fondateur de la start-up i-Dispo vient de fermer son entreprise après 10 ans d’aventure. Il nous raconte cette expérience difficile mais formatrice. Intégralité de l’épisode à retrouver ici.

Et pour conclure cette émission, comme chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Les sujets du jour: le mouvement de fond de la création d’entreprise en France est bel et bien là, et cette vague est toujours présente malgré la crise Covid-19; entreprendre en temps de crise est souvent déterminant pour la réussite de son projet professionnel.

