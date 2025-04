Standardiser l’échographie grâce à l’IA : Diagnoly lève 5,5 millions d’euros pour fiabiliser le dépistage prénatal

Chaque année, des milliers de pathologies fœtales passent inaperçues lors des échographies de suivi. En cause : une dépendance forte à l’expertise humaine, une variabilité dans les pratiques cliniques et une inégalité dans l’accès à des équipements de pointe. Pour répondre à cette faille structurelle, la startup Diagnoly mise sur une intelligence artificielle embarquée capable d’analyser, en temps réel et sans connexion réseau, l’ensemble d’un examen échographique fœtal. Une approche qui entend standardiser la qualité des diagnostics, quel que soit le niveau de compétence du praticien.

L’examen échographique, un acte encore trop incertain

L’échographie obstétricale demeure aujourd’hui un exercice à forte subjectivité. Le taux de non-détection des malformations cardiaques du fœtus reste supérieur à 50 % dans de nombreux pays développés. La qualité des images produites, la rigueur du protocole d’analyse, et l’expérience de l’opérateur influencent directement la fiabilité du dépistage.

Contrairement à d’autres domaines de la médecine où des biomarqueurs, des tests automatisés ou des examens standards permettent de fiabiliser les diagnostics, l’échographie reste marquée par une hétérogénéité difficilement compressible. Dans certains centres experts, le taux de détection atteint 90 %. Ailleurs, il chute à moins de 40 %. Cette variabilité met en jeu la santé du fœtus, l’anticipation des soins, voire la vie du nouveau-né.

Une IA embarquée, indépendante du cloud et de l’opérateur

Diagnoly introduit une rupture technologique en concevant un dispositif d’analyse d’images échographiques fonctionnant directement sur une tablette connectée à l’appareil médical. Le logiciel, baptisé Fetoly, repose sur des algorithmes propriétaires de deep learning et de vision par ordinateur, conçus pour fonctionner sans accès à Internet, en local, et en temps réel.

Concrètement, Fetoly analyse l’intégralité du flux vidéo de l’examen échographique, sélectionne automatiquement les images pertinentes et génère un rapport structuré. L’objectif : garantir un niveau constant de précision, indépendamment du praticien et de son niveau d’expertise, et réduire le risque d’omission ou d’erreur.

Cette approche répond à plusieurs contraintes majeures du secteur : la faible connectivité des appareils d’échographie dans les établissements, la pénurie de spécialistes en médecine fœtale, et la nécessité de renforcer la prévention plutôt que la réaction.

Une standardisation par la technologie

En introduisant une couche d’intelligence algorithmique au cœur de l’examen médical, Diagnoly transforme l’échographie en acte semi-automatisé, où l’analyse assistée par IA devient un garant de fiabilité. Ce changement de paradigme n’élimine pas le rôle du médecin, mais lui offre un appui technique homogène, constant et vérifiable.

La certification FDA et CE obtenue par l’entreprise, ainsi que sa conformité à la norme ISO 13485, confèrent à cette technologie un niveau de crédibilité rarement atteint à ce stade de maturité dans les dispositifs médicaux numériques.

Une ambition mondiale portée par des experts médicaux

Fondée en 2020 par Ivan Voznyuk (Docteur en Mathématiques Appliquées) et le Dr Edwin Quarello (gynécologue-obstétricien spécialisé en cardiologie fœtale), Diagnoly est née d’un besoin clinique concret, vécu personnellement par son fondateur. L’équipe a été rapidement complétée par Camille Dupont, ingénieure spécialisée en vision par ordinateur, désormais CTO.

Ce triptyque – mathématiques, médecine, IA – structure la proposition de valeur de Diagnoly : faire converger les savoirs pour bâtir un outil clinique robuste. L’entreprise collabore étroitement avec des médecins KOL (Key Opinion Leaders) en périnatalité, afin d’ancrer son développement dans les pratiques réelles du terrain.

Financement et perspectives

Diagnoly a levé 5,5 millions d’euros en avril 2025 dans un tour de financement en Seed, mené par Mutuelles Impact, le fonds à impact géré par XAnge à l’initiative de la Mutualité Française, et par Newfund via son véhicule spécialisé en santé Newfund HEKA. L’investisseur historique BADGE (Business Angels des Grandes Écoles), ainsi que plusieurs médecins experts, ont également participé.

Ce financement vise à renforcer les équipes techniques, accélérer le déploiement en Europe et aux États-Unis, et élargir les cas d’usage de l’IA à d’autres types de pathologies fœtales. Il porte le montant total levé par Diagnoly à 6,4 millions d’euros depuis sa création.