Stockly lève 26 millions d’euros pour renforcer son réseau de mutualisation des stocks

La start-up française Stockly, spécialisée dans la gestion mutualisée des stocks pour les e-commerçants, annonce une levée de 26 millions d’euros menée par 83North, avec la participation de Eurazeo et Daphni. Ce nouveau tour de financement doit lui permettre d’étendre son réseau de partenaires et d’accélérer son développement en Europe.

Une solution qui optimise la disponibilité des produits

Fondée en 2018 par Eliott Jabès et Oscar Walter, Stockly a mis au point un algorithme capable d’agréger en temps réel les stocks de plusieurs centaines d’e-commerçants. Cette technologie permet aux vendeurs de proposer des produits qu’ils ne possèdent pas directement en stock, en s’appuyant sur les disponibilités d’un autre marchand. Une fois la commande effectuée, le produit est expédié par l’e-commerçant qui en dispose, garantissant une disponibilité élargie sans rupture de stock.

Déjà adoptée par des enseignes comme les Galeries Lafayette et Go Sport, cette solution limite les pertes financières dues aux ruptures de stock et optimise le taux de conversion des sites marchands.

Stockly avait déjà levé 5,1 millions d’euros en seed en 2021, auprès d’Idinvest Partners (Eurazeo), Daphni et de business angels, pour structurer son développement. Depuis, la start-up parisienne a renforcé son infrastructure technologique et élargi son réseau de clients en Europe.

La startup prévoit de tripler son chiffre d’affaires et vise la rentabilité en 2026. Elle entend également recruter une vingtaine de collaborateurs, notamment dans les équipes tech, finance et business development, pour soutenir sa croissance.