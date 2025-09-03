Jules Veyrat, CEO de STOIK
STOIK choisit la Belgique pour son premier M&A avec l’acquisition de CYBERCONTRACT

Stoïk, spécialiste français de l’assurance cyber pour PME et ETI, franchit une nouvelle étape dans sa stratégie européenne en réalisant sa première opération de croissance externe. La société annonce l’acquisition de CyberContract, acteur de référence de la cyber-assurance pour les PME belges.

Fondée en 2014 par Katrien Dom, Koen Druyts, Koen Hees et Maarten Dom, CyberContract s’est imposée comme le leader du marché en Belgique flamande, avec un portefeuille de plus de 1 000 entreprises assurées et un réseau de 150 courtiers partenaires. Pour Stoïk, déjà présent en France, en Allemagne, en Autriche, en Espagne et au Luxembourg, cette opération marque une entrée immédiate et structurante sur un marché local difficile d’accès sans relais établis.

Dans un message publié sur LinkedIn, Jules Veyrat, CEO de Stoïk, revient sur le processus de l’opération : « Les opérations de fusions-acquisitions peuvent parfois être difficiles et préjudiciables. Celle-ci a été tout l’inverse : rapide, fluide et porteuse de sens pour toutes les parties. » Il précise trois raisons ayant motivé ce rapprochement : la présence forte de CyberContract sur un marché où Stoïk n’était pas encore implanté, une culture commune associant assurance et cybersécurité, et le rôle clé de Stef Vermeulen, nommé Country Manager Belgique.

Cette acquisition illustre la stratégie de Stoïk de bâtir un réseau paneuropéen de courtiers capables de distribuer une offre combinant couverture financière et services de prévention contre les cyberattaques, mais aussi une tendance plus large de consolidation d’un marché de la cyber-assurance encore fragmenté en Europe.

Avec cette opération, Stoïk s’impose comme un acteur central de la cyber-assurance en Europe et confirme son ambition de devenir le partenaire privilégié des courtiers dans un secteur où la demande des PME croît rapidement sous l’effet de l’intensification des cyberattaques.

