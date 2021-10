Télémédecine: après la crise, l’e-santé enfin prête à décoller?

La pandémie a accéléré l’usage de nombreux outils permettant les échanges à distance, par obligation, et souvent à marche forcée. Pourtant, nous nous sommes tous rendu compte que cela pouvait être très utile dans beaucoup de situations. Le confinement nous a obligé à travailler à distance, mais aussi à consulter à distance. La téléconsultation a connu une forte croissance dès les premières semaines de confinement, et cette période a permis de lever de nombreux freins à l’utilisation de ces nouveaux outils numériques en santé.

Marie-Laure Saillard, CEO de la plateforme de télémédecine MesDocteurs, nous en dit plus sur le ressenti des patients et des professionnels de santé dans ce nouvel épisode de Regards Conectés. Un épisode tourné à Castres, au cœur de l’Université d’été de l’e-santé, évènement national et international majeur.

Alors que l’on nous promet l’avènement de l’e-santé pour tous depuis une dizaine d’années avec les montres connectées et autres dispositifs parfois un peu gadget qui n’ont pas toujours trouvé leur public, les conditions semblent enfin réunies pour passer un cap. L’arrivée de Mon Espace Santé est très prometteuse, car pour créer et entretenir la confiance des patients, il faut avant tout leur faire tester pour de vrai les solutions d’e-santé, dans leur vie quotidienne.

