Sans ancrage aux États-Unis, pas de scale : Entrepreneurs First accélère l’accès des fondateurs européens à la Silicon Valley

Entrepreneurs First (EF) lance un nouveau programme baptisé The Bridge, une résidence de huit semaines dans la baie de San Francisco, destinée aux fondateurs européens en amont de leur projet. L’objectif est de leur offrir un accès immédiat à l’écosystème américain.

Le programme accueillera dès avril 2026 une première cohorte d’aspirants entrepreneurs sélectionnés avant la formation de leur équipe et de leur concept. Pendant deux mois, les participants vivront dans une Hacker House de la baie de San Francisco, où EF prendra en charge l’hébergement, la restauration et les démarches de visa. L’enjeu est de permettre la formation de binômes ou trinômes fondateurs, la validation d’une idée commune et le lancement rapide d’une startup.

À l’issue de ce programme, chaque équipe pourra solliciter jusqu’à 250 000 dollars de financement initial auprès d’EF. Les projets retenus auront ensuite accès à des tours complémentaires pouvant atteindre 3 millions de dollars, ainsi qu’à 600 000 dollars de crédits technologiques provenant de partenaires tels qu’OpenAI, Anthropic ou GitHub. Le dispositif prévoit également un accompagnement par des fondateurs et investisseurs de la Silicon Valley, avec un Demo Day devant un panel d’acteurs américains.

Ce lancement prolonge l’expérience de Bückeburg en Allemagne et du programme Launch ouvert à San Francisco en 2024. EF observe déjà un effet mesurable : les startups européennes ayant intégré son programme américain ont obtenu des valorisations à l’amorçage supérieures de 85 % pour les britanniques et de 68 % pour les françaises. Pour EF, il s’agit de lever les freins logistiques et financiers qui ralentissent l’accès des entrepreneurs européens à San Francisco, tout en capitalisant sur la dynamique de l’IA.

Entrepreneurs First, fondé à Londres, a consolidé ses activités européennes autour de son bureau de Londres, avec une équipe de scouts basée à Paris pour couvrir des écosystèmes clés tels que Munich, Stockholm et Zurich. Dirigé par Alice Bentinck, EF revendique un portefeuille d’entreprises valorisé à 13 milliards de dollars et prévoit plusieurs cohortes annuelles de 40 à 50 entrepreneurs dans le cadre de The Bridge