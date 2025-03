Tomorro lève 25 millions d’euros pour industrialiser la gestion contractuelle par l’IA

Fondée en 2020 par Antoine Fabre, Sébastien Decrême et Thibaut Caoudal, Tomorro développe une plateforme de Contract Lifecycle Management (CLM) assistée par intelligence artificielle, adoptée par plus de 300 entreprises dont Veja, Nestlé ou Ingenico. Son ambition : réduire les délais de traitement des contrats, sécuriser les échanges et renforcer la collaboration entre juristes et équipes métiers.

Lancée en 2024, son assistant IA baptisé Oro incarne cette stratégie. Intégré à la plateforme, il permet d’analyser, résumer, traduire et extraire automatiquement les données des documents contractuels. En l’espace de quelques mois, 77 % des clients de Tomorro l’ont intégré à leur flux de travail.

Alors que le volume des contrats et la diversité des parties prenantes complexifient les opérations, Tomorro entend capitaliser sur les avancées de l’IA générative pour automatiser également la phase de négociation. L’entreprise annonce ainsi le déploiement d’une solution de négociation assistée par IA, conçue pour sécuriser et conclure les accords plus efficacement. Cette orientation s’inscrit dans une perspective d’industrialisation des processus juridiques, alignée sur les attentes des directions générales et financières.

Pour soutenir ce développement Tomorro annonce une levée de fonds de 25 millions d’euros auprès de XAnge, Acton Capital, Adelie, Founders Future et de ses investisseurs historiques HenQ, Resonance, Financière Saint-James et Motier Venture.