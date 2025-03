Underdog raffraichit son actionnariat et prépare son déploiement industriel avec une levée de 7 millions d’euros

La startup nantaise Underdog, spécialiste du reconditionnement de gros électroménager, dont nous vous parlions il y a quelques jours lors de la publication de l’édition 2025 du WE INNOVATE 500 où elle occupe la 126ème place, a bouclé une levée de fonds de 7 millions d’euros. Cette opération marque une recomposition de son actionnariat.

Deux ans après sa création, la startup fondée par Claire Bretton, Laura Chavigny et Léa de Fierkowsky, a convaincu BNP Paribas Développement et Serena de rejoindre son capital. Les fonds Daphni (via Retail Dastore) et Sistafund, déjà présents depuis la levée seed de 3,8 millions d’euros en avril 2023, participent également à ce nouveau tour. Tivoli, Leia Capital, Founders Future restent au capital sans suivre ce nouveau tour.

Deux ans après son lancement, Underdog a dû faire face à des problématiques logistiques. Sa croissance l’a conduite à densifier son espace de stockage, passant de 300 m² à 3 000 m² occupés. L’atelier d’Underdog vise 10 000 produits réparés d’ici la fin de l’année.

Sur un marché encore peu structuré — moins de 3 % des 10 millions d’appareils électroménagers jetés chaque année sont reconditionnés — Underdog veut se positionner comme un acteur industriel avec 10 000 produits réparés d’ici la fin de l’année. Les prix affichent des réductions moyennes de 30 à 50 % par rapport au neuf, avec une garantie de deux ans.